Az ORLEN Közép-Európa legnagyobb, hét országban jelen lévő multienergetikai vállalataként dinamikusan bővíti töltőállomás-hálózatát. Több mint egy éve van jelen a magyar piacon a társaság, és az elmúlt tizenöt hónapban száznál is több töltőállomást vett át, ezek nagy részén ma már az ORLEN piros-fehér logója látható. A vállalat egyik ügyvezetője, dr. Nagy István szerint az ORLEN számára a társaság üzemanyag-kínálatának kiemelkedő minőségi jellemzői biztosítanak olyan versenyelőnyt, amely megingathatatlan alapot biztosít a piaci növekedéshez és a vásárlói elégedettség folyamatos növeléséhez. Az ORLEN Magyarország vezetőjét a cég piaci helyzetéről és a folyamatban lévő hálózatbővítésről is kérdeztük.

Dr. Nagy István / Fotó: ORLEN Magyarország

Hogyan telt az ORLEN első éve a magyar üzemanyag-kiskereskedelemben?

Mozgalmas volt ez az időszak, mert a piacra lépést követően szinte azonnal elérhetővé tettük a magyar autósok számára minőségi üzemanyagainkat, amelyek számos jellemzőjükben – adalékolásukat és komponenseiket tekintve egyaránt – egyedülállók a hazai piacon. Az első tapasztalatok alapján úgy látjuk, ezek fogadtatása kifejezetten kedvező a hazai vásárlók körében. Bevallom őszintén, hogy ez nem okozott meglepetést számunkra, hiszen üzemanyagaink Európa további hat országában már bizonyítottak: mintegy százmillió autós választja rendszeresen a prémium VERVA és normál EFECTA benzint, illetve dízelt.

Tavaly az intenzív hálózatbővítési folyamatunk is kezdetét vette, amely még ma is tart. 2023-ban 78 töltőállomást alakítottunk át, és idén április végéig további 63 új helyszínnel bővítjük az ORLEN Magyarország kúthálózatát. Február 21-én nyitottuk meg a századik ORLEN-töltőállomást Pécsett, és terveink szerint 2024. április végére már összesen 141 állomást üzemeltetünk majd országszerte.

A piacra lépés keretében a tulajdonunkba került helyszínek legnagyobb részét jelentősen felújítottuk, és az ORLEN minőségi standardjeinek megfelelően átépítettük. Több töltőállomásunk, köztük a legtöbb újonnan átvett egység is további átalakítások előtt áll. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az üzemanyag-kínálatunkban az ORLEN márka alatti újranyitástól kezdve minden helyszínen minőségi termékeket találnak a magyar autósok. Célunk, hogy az üzemanyag-minőség folyamatos biztosítása mellett az új kútjainkat is a saját, szigorú elvárásainknak megfelelően fejlesszük, és rövidesen az ORLEN nemzetközi, közel 3500 töltőállomásból álló hálózatának teljes értékű tagjai legyenek.

Hogyan értékeli az ORLEN magyarországi piaci pozícióját 2024-ben?

Az ORLEN töltőállomásait megkedvelték az autósok az elmúlt több mint egy évben, mi pedig szeretnénk tovább javítani a piaci pozíciónkat. Ehhez szerintünk jelentősen hozzájárulhat a minőségi üzemanyag-kínálatunk, hiszen az autósok számára is ez az egyik legfontosabb szempont, amikor arról döntenek, hol tankoljanak. Ezeket a minőségi üzemanyagokat már hét ország autósai használják, és közel 3500 helyszínen érhetők el az ORLEN hálózatában. Ezt a hálózatot most tovább bővítjük, az ország egyre több pontján tesszük elérhetővé normál és prémium-üzemanyagainkat. Ezzel olyan értéket nyújtunk a magyar vásárlóknak, amely járműveik motorjának és egyéb alkatrészeinek megóvásához, illetve a vezetési élmény javításához egyaránt hozzájárulhat. A hálózatbővítésünk második fázisának áprilisra tervezett lezárása után üzemanyagainkat már országszerte 141 töltőállomáson érhetik majd el a vásárlóink. Bízunk benne, hogy ezzel az értékesítési volument tekintve 6 százalék körüli, a kutak számát tekintve pedig 10 százalék feletti piaci részesedést érünk majd el.

Mi az, amiért a magyar autósoknak érdemes az ORLEN prémium-üzemanyagait használni a már megszokott márkák helyett?

Prémium VERVA üzemanyagaink az összetételüket és az adalékolást tekintve is innovatív termékek, amelyeket már hét országban mintegy százmillió autós használ nagy megelégedéssel. A VERVA Diesel gázolajunk a magyar piacon kiemelkedő adalékolással készül, és a prémiummezőnyben is ritkán látott, egyedi tulajdonságokkal rendelkezik. Akár mínusz 26 fokban is kiválóan használható, rendkívül hatékony égést tesz lehetővé a motorban, ráadásul a lerakódások eltávolítását is segíti a porlasztócsúcsról, segítve ezzel a teljesítmény javítását és az üzemanyag-fogyasztás optimalizálását is. Az általunk kínált VERVA 100 prémiumbenzint ETBE komponenssel állítják elő, ennek köszönhetően az oktánszáma rendkívül magas, a detergens adalékokkal pedig meggátolja a lerakódásokat a motorban, ezzel a teljesítményromlást is segít megelőzni. Mindkét formula az ORLEN minőségbe vetett hitét mutatja, ezt szeretnénk átadni a magyar autósoknak is. A VERVA, illetve a szintén magas minőségű EFECTA üzemanyagainkat is a kúthálózat aktuális bővülésétől függetlenül biztosítjuk a vásárlóknak.

ORLEN töltőállomás / Fotó: ORLEN Magyarország

Mi biztosítja az ORLEN számára versenyképessége megőrzését?

A vásárlók számára az üzemanyag minősége kiemelten fontos, amikor arról döntenek hol tankoljanak. A prémium VERVA 100 benzin és a VERVA Diesel jellemzői a speciális adalékolásnak köszönhetően még a prémiummezőnyben, illetve európai szinten is egyedülállók, így versenyképességünk ezen a téren biztosítva van. Ezeket a kiváló minőségű üzemanyagokat több ezer európai töltőállomásunk vendégei rendszeresen tankolják megelégedéssel. Az autósok döntését emellett befolyásolja a lokáció, a kutak elérhetősége is. Ennek megfelelően folytatjuk hálózatunk dinamikus bővítését annak érdekében, hogy az autósok és a céges flották kezelői országszerte egyre több helyen találkozhassanak az ORLEN-nel. Természetesen a tankolás mellett a járművezető és az utasok feltöltődése is fontos szempont, így az ORLEN kínálatának kialakításakor ezt sem hagytuk figyelmen kívül. Stop.Cafe kávézóinkban saját, prémium-kávékeverékeinkből készült kávét kínálunk, kávészakértőink 200 éves tapasztalatára alapozva. A DESPAR élelmiszerüzletekkel bővített töltőállomásainkon pedig a tankolás kényelmesen összekapcsolható a kedvező árú bevásárlással, vendégeink értékes időt spórolhatnak ezzel a hétköznapokban.

Az ORLEN közép-európai vezető szerepe, hét országra kiterjedő piaci jelenléte folyamatos fejlesztési potenciált jelent a magyarországi hálózat számára is. Azt szeretnénk, ha a magyar autósok is tudnák, ha megállnak bármelyik ORLEN-töltőállomáson, ott garantáltan minőségi üzemanyagot vehetnek, bármerre is járjanak az országban. Jó szívvel ajánlom az ORLEN-nél tankoló vásárlóknak az ízletes, arabicából készült kávéinkat, mellé finom hot dogjainkat és házias szendvicseinket, illetve érdemes megkóstolni a frissítő VERVA italokat is a nagy utak előtt. Egyúttal az autós kellékeket is beszerezhetik vásárlóink a töltőállomásainkon, egyebek mellett javaslom, próbálják ki a kiváló minőségű ORLEN kenőanyagokat, ha még nem tették.