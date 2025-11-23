Az ötödik legjobb magyar felsőoktatási intézmény a Széchenyi István Egyetem a THE interdiszciplináris tudományos rangsorán (x)

A THE világszerte ismert átfogó és tematikus felsőoktatási rangsorairól, amelyek közül az interdiszciplináris tudományos lista célja, hogy áttekintést adjon a tudományterületek közötti együttműködésekben jelentős eredményeket elérő intézményekről, az értékelés pedig a kutatások minőségére, hatására és a kooperáció erejére összpontosít. A Széchenyi István Egyetem idén – hazánkban az ötödik legjobbként – a 601–800. kategóriában szerepel.

A győri intézmény az utóbbi években egyre több olyan projektet valósított meg, amelyben a műszaki, az informatikai, a gazdaság-, az agrár-, a jog- és társadalomtudományi kompetenciák közösen jelennek meg, hozzájárulva a tudományos eredmények sokoldalú felhasználhatóságához. A mezőny bővülése ellenére az egyetem továbbra is biztos helyet foglal el a listán, ami fontos visszajelzés erről a munkáról.

„A több tudományterületet összekapcsoló kutatások intézményünk egyik meghatározó értékét jelentik. Oktatóink és kutatóink tevékenysége különösen jelentőssé válik akkor, amikor különböző szakterületek találkoznak, és új válaszok születnek korunk összetett kérdéseire. Köszönettel tartozunk minden kollégánknak, akik elkötelezettségükkel részesei ennek az eredménynek. A jó teljesítményhez nagyban hozzájárul az egyetemen az elmúlt években kiépült, európai színvonalú kutatási háttér és az az átgondolt támogatási rendszer, amely biztonságos keretet ad a tudományos munkához. Ide tartoznak a jelentős összegű ösztöndíjak, a publikációs költségek átvállalása, a szakmai adatbázisokhoz való hozzáférés és a nemzetközi konferenciák szervezése. Ezek együtt teremtenek olyan környezetet, amelyben kutatóink eredményesen dolgozhatnak” – mondta el dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese.

Az intézményt ezen kívül THE további négy rangsorán jegyzik. Világranglistáján az 1501+ kategóriában, „fiatal egyetemek” rangsorán az 501–600. helyen, fenntarthatósági célok alapján összeállított rangsorán a 401–600. helyen – ezen belül a „fenntartható városok és közösségek” kategóriában a világ 200 legjobb egyeteme között –, míg képzésterületi világranglistáján gazdaságtudományok kategóriában a 601–800., műszaki tudományok kategóriában az 1251+ kategóriában található. A mostani interdiszciplináris tudományos rangsoron olyan neves universitas-okkal szerepel együtt, mint az élmezőnyt alkotó amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT), Stanford Egyetem, Kaliforniai Műszaki Egyetem és Kaliforniai Egyetem (Berkeley).