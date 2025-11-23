Deviza
EUR/HUF384.02 0% USD/HUF333.89 +0.03% GBP/HUF436.87 -0.04% CHF/HUF412.88 +0.04% PLN/HUF90.61 -0.01% RON/HUF75.55 +0.05% CZK/HUF15.84 0% EUR/HUF384.02 0% USD/HUF333.89 +0.03% GBP/HUF436.87 -0.04% CHF/HUF412.88 +0.04% PLN/HUF90.61 -0.01% RON/HUF75.55 +0.05% CZK/HUF15.84 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adathalászat
kibertámadás
kiberbiztonság

Drága mulatság a cégeknek, ha ennek a trükknek bedőlnek a dolgozók

A magyar szervezeteket érő kibertámadások döntő része ma már pszichológiai manipulációra épít. Mutatjuk, hogyan védekezhet az úgynevezett social engineering típusú adathalászat ellen.
VG
2025.11.23, 17:36

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet az elmúlt hónapokban több jelentést is kiadott nagy volumenű adathalászkampányokról, köztük csomagküldős, banki és üzenetküldő alkalmazásokat utánzó támadásokról. A módszerek pedig egyre gyakrabban pszichológiai trükkökre épültek, amelyekkel nemcsak magánszemélyeknek, de a vállalatoknak is komoly veszteségeket okoztak.

A magyar szervezeteket érő adathalász-támadások döntő része ma már pszichológiai manipulációra épít. Fotó: Shutterstock
A magyar szervezeteket érő adathalász-támadások döntő része ma már pszichológiai manipulációra épít / Fotó: Shutterstock

Magyarországon is látványosan nő a kifinomult adathalász-támadások száma

A Microsoft 2024-es Digital Defense Reportja szerint Magyarország a régió országai között közepes, de erősen növekvő kitettséget mutat a célzott kibertámadásokkal szemben, különösen a social engineering, azaz pszichológiai manipuláció típusú támadások terén. A Sophos globális szakértője is megerősítette, hogy a magyar szervezeteket érő kibertámadások döntő része ma már erre a pszichológiai manipulációra épít, amelynek során

a támadók a dolgozók figyelmét, reflexeit és stresszreakcióit célozzák, nem pedig a technikai rendszereket.

„A támadók ma már nem tűzfalat próbálnak áttörni, hanem a figyelmet. A céljuk, hogy az áldozat rutinból vagy stressz alatt kattintson” – mondta el Chester Wisniewski, a Sophos Global Field CISO-ja (információbiztonságért felelős vezető). A vállalatok akkor lehetnek ellenállóbbak az ilyen támadások ellen, ha az emberekre nem mint hibaforrásra, hanem mint szenzorokra tekintenek – tette hozzá a szakember.

A jó döntéshozatal támogatása ma már a kiberbiztonság része

A statisztikák azt mutatják, hogy a védelmi rendszerek leggyengébb pontja az ember. Ezért a szervezeteknek érdemes a munkavállalóikat is felkészíteni, hogy időben felismerjék a kibertámadásokat. Így védekezhetnek a vállalatok a pszichológiai manipuláció típusú adathalászat ellen: 

  1. Két másodperces szünet: ha egy üzenet sürgetőnek tűnik, egy rövid tudatos késleltetés már elég ahhoz, hogy a dolgozó racionálisabban értékelje.
  2. Érdemes előre kialakított „ha-akkor” protokollokat kialakítani a dolgozók számára: Például: „Ha új bankszámlaszám érkezik e-mailben, ez esetben telefonos ellenőrzés szükséges” vagy „Ha ismeretlen feladótól jön csatolmány, akkor azt szükséges jelezni az IT felé”.
  3. Érdemes a tiltások helyett inkább érthető alternatívákat adni a munkavállalóknak: nem „Ne kattints”, hanem „Gyanús esetben kattints a Jelentés gombra”.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ingyenesen segíti a kkv-kat a védekezésben

A kkv-k kiberbiztonságának erősítése érdekében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elindította a SecureBot elnevezésű kiberbiztonsági szolgáltatáscsomagját. Az MKIK SecureBot használata teljes egészében térítésmentes, és már elérhető a securebot.mkik.hu oldalon. A regisztrációt követően a vállalkozások azonnal igénybe vehetik a vizsgálatot, a riasztórendszert és a szállítói adatbázist.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu