A K&H-hoz beérkezett adatok alapján az Otthon Start hitelt igénylők által felvett átlagos összeg 35 millió forint, amelyhez átlagosan 25 százalékos önerő társul. Ez jól mutatja, hogy a program valós segítséget nyújt azoknak a fiataloknak és családoknak, akik korábban a piaci kamatszint, illetve a magas önerő-követelmények miatt nem tudtak belépni a piacra. A kérelmek megoszlása továbbra is azt mutatja, hogy a főváros és a megyeszékhelyek adják a teljes kereslet több mint felét, ugyanakkor a vidéki térségek aktivitása is folyamatosan erősödik, és sok helyen az átlag feletti kereslet figyelhető meg.

Ezeken a településeken a legnagyobb az érdeklődés az Otthon Start hitel iránt / (Illusztráció) Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Otthon Start program népszerűsége nemcsak a fővárosban, hanem a vidéki térségekben is erős

A teljes szerződésállomány közel 27 százalékát Budapest adja, amely továbbra is a legaktívabb területnek számít. Bács-Kiskun és Pest vármegye egyenként több mint 9 százalékos részesedéssel követi a fővárost, ami erős vidéki jelenlétet jelez. A sort Hajdú-Bihar vármegye mintegy 6 százalékkal, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közel 5,7 százalékkal folytatja, ami azt mutatja, hogy az Alföld és az észak-magyarországi térség is aktívan kihasználja a program nyújtotta lehetőségeket. Ezek az arányok egyértelműen jelzik, hogy a támogatott konstrukció nem csupán a nagyvárosokban, hanem a vidéki térségekben is meghatározó szerepet játszik a lakásvásárlási döntésekben.

Az Otthon Start program véget vethet a használt lakások egyeduralmának

A magyar lakáshitelpiacot az idei évben is a használt ingatlanok vásárlása uralta, de ennek most az Otthon Start véget vethet, hiszen a program felgyorsította az építkezéseket is: már közel 40 ezer új lakás előkészítése zajlik, amelyek a szokásosnál is gyorsabban épülhetnek majd fel. Az Otthon Start program keretében biztosított gyorsított engedélyezési eljárás ugyanis a harmadára szorítja az új lakásfejlesztések elindításához szükséges időt.

