Fontos hír érkezett a rákosrendezői fejlesztésekről

Nemzetközileg elismert építészirodák is bekerültek azok közé a tervezőcsapatok közé, amelyek részt vehetnek Rákosrendező jövőjének alakításában. A kiválasztott társulások a következő hónapokban dolgozhatja ki az új, többfunkciós városrész lehetséges koncepcióit – számolt be róla az Origo.

Lezárult a Rákosrendező fejlesztésére kiírt tervezési pályázat első szakasza / Fotó: Máthé Zoltán

16 pályázót kérnek fel a Rákosrendező fejlesztését célzó részletes pályaművek benyújtására

Mint korábban megírtuk, a Rákosrendező fejlesztésére kiírt urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázattal, illetve a majdani beruházással a főváros célja, hogy a területen egy fenntartható, XXI. századi városrész jöjjön létre, amely társadalmilag és környezetileg is mintaként szolgálhat. A fejlesztési terület 244 hektár, ebből 149 hektár a szűken vett projektterület.

A pályázat kiírója, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., olyan tervezőcsapatot keres, amely képes nagy léptékű, komplex projektek előkészítésére, a helyszín adottságait kreatívan hasznosítja, és mérnöki precizitással valósítja meg a vizionárius elképzeléseket. A mestertervnek tartalmaznia kell a városrész szerkezetét, beépítési intenzitását, építészeti karakterét, közlekedési rendszerét, zöldfelületeit, közműhálózatát és közintézményi infrastruktúráját.

A pályázat két szakaszból áll: az első, részvételi szakaszban a jelentkezők alkalmasságát vizsgálják, a másodikban pedig csak az alkalmasnak minősített pályázók nyújthatnak be részletes pályaművet.

Mostanra lezárult az első fordulóra beérkezett pályázatok kiértékelése, és a 43 jelentkező közül 16 tervezőcsapat kap lehetőséget arra, hogy jövő év január végéig részletesebb terveket készítsen. A kiválasztott pályázók listáját itt közöljük.