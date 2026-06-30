Változnak a kriptovalutákra vonatkozó szabályok – aki az áthelyezést mérlegeli, 100 USDC bónuszt kaphat
Azok számára, akik kriptovalutáikat szabályozott európai környezetben szeretnék tartani, az egyik lehetőség lehet a crypto4me, amely új felhasználóinak 100 USDC üdvözlő bónuszt kínál.
Az európai kriptopiacot július elejétől jelentős változás várja. Nem a kriptovaluták betiltásáról van szó, és nem is jelent komplikációt mindenkinek, aki bitcoint, ethereumot vagy más kriptoeszközt tart. Inkább arról a pillanatról van szó, amikor érdemes megnézni, hol vannak az ember kriptovalutái elhelyezve, és hogy platformja megfelel-e az új szabályoknak.
Ennek oka a MiCA átmeneti időszakának vége. A Markets in Crypto-Assets néven ismert, MiCA rövidítéssel használt európai rendelet egységesebb szabályokat vezet be a kriptoeszközökhöz kapcsolódó szolgáltatók számára az egész Európai Unióban. 2026. július 1-je után ezeket a szolgáltatásokat az EU-ban csak CASP-engedéllyel vagy megfelelő notifikációval rendelkező szereplők nyújthatják.
Mi változik júliustól a kriptovaluták tulajdonosai számára
A MiCA átmeneti időszakának vége világosabb szabályokat hoz azoknak a cégeknek, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy kriptovalutákat vásároljanak, eladjanak, váltsanak, átutaljanak vagy letétben tartsanak. Azoknak a platformoknak, amelyek továbbra is működni szeretnének az Európai Unióban, meg kell felelniük az új követelményeknek.
Ha egy szolgáltatás nem szerzi meg a szükséges jogosultságot, vagy nem szabályozott európai társaság keretében működik, az a felhasználói számára a feltételek változását jelentheti. A gyakorlatban ez például egyes szolgáltatások korlátozását, az európai ügyfelek számára nyújtott kereskedés megszüntetését, a kriptovaluták máshová történő áthelyezésének szükségességét vagy a pénzeszközök elszámolásának bonyolultabb folyamatát jelentheti.
A felhasználóknak ezért nem érdemes az utolsó pillanatig várniuk. Elég ellenőrizni, hogy platformjuk számol-e a MiCA-rezsim szerinti működéssel, ki a szolgáltatás jogi szolgáltatója, és milyen lehetőségeik vannak abban az esetben, ha kriptovalutáikat máshová szeretnék áthelyezni.
A Crypto4me mint gyakorlati lehetőség azok számára, akik a kriptovaluták áthelyezését mérlegelik
Azoknak a felhasználóknak, akik a MiCA átmeneti időszakának lezárulta után nagyobb rendet szeretnének tenni kriptovalutáikban, az egyik lehetőség lehet a crypto4me. A kriptoplatform különösen azokat a felhasználókat szólíthatja meg, akik európai megoldást keresnek kriptovaluták vásárlására, tartására és átutalására, és egyúttal olyan platformot szeretnének használni, amely konkrét szabályozott szereplőhöz kapcsolódik. Abban az időszakban, amikor a piac egy része a MiCA szabályaihoz alkalmazkodik, az ilyen átláthatóság sok kriptovaluta-tulajdonos számára lényeges lehet.
Hogyan működik a 100 USDC bónusz, és mire érdemes figyelni
A Crypto4me új felhasználóinak 100 USDC üdvözlő bónuszt kínál. Az USDC az amerikai dollárhoz kötött stablecoin, amelyet a kriptovaluta-környezetben általánosan digitális dolláregységként használnak. A bónusz azoknak az új felhasználóknak szól, akik regisztrálnak, átmennek a személyazonosság-ellenőrzésen, és teljesítik a bónuszkampány feltételeit. A kampány 2026. december 31-ig érvényes.
Előnye, hogy a bónuszt nem kell bonyolultan, manuálisan igényelni. Ha a felhasználó teljesíti a meghatározott feltételeket, a jóváírás automatikusan történik. Azoknak az új ügyfeleknek, akik egyébként is tervezik elkezdeni használni a platformot, ez kellemes belépési előny lehet.
A MiCA átmeneti időszakának vége jó alkalom a rendrakásra
A MiCA átmeneti időszakának 2026. július 1-jei vége nem ok a pánikra. Jó alkalom azonban ellenőrizni, hol tartja az ember a kriptovalutáit, és hogy jelenlegi platformja megfelel-e az európai piac új szabályainak.
A felhasználók egy részénél semmi lényeges nem változik. Mások azt tapasztalhatják, hogy platformjuknak módosítania kell a szolgáltatásokat, meg kell változtatnia a feltételeket, vagy korlátoznia kell az EU-ból érkező ügyfeleknek szóló kínálatot. Éppen ezért van értelme időben cselekedni, és nem az utolsó pillanatra hagyni a döntést.
A Crypto4me új felhasználók számára az egyik gyakorlati lehetőség lehet arra, hogyan kezeljék a kriptovalutákat európai szabályozott környezetben. A MiCA így a kriptovaluták hétköznapi tulajdonosai számára nem feltétlenül jelent komplikációt. Ellenkezőleg, lehetőséget kínálhat arra, hogy ellenőrizzék, hol tartják eszközeiket, átláthatóbb megoldásra váltsanak, és kihasználják az új környezet által kínált előnyöket.
A crypto4me-ről:
A Crypto4me lehetővé teszi az összes alapvető kriptovaluta, mindenekelőtt a bitcoin vagy az ether vásárlását. Az európai MiCA-rendelet szigorú feltételeivel összhangban a társaság ügyel a kereskedés és a kriptovaluták tárcákban történő tárolásának legmagasabb biztonsági standardjaira, valamint további intézkedésekre, például az ügyfelek többfaktoros hitelesítésére, a titkosításra és a rendszeres penetrációs tesztekre.
A crypto4me szolgáltatást a Madison Six j. s. a. társaság üzemelteti. A társaság 2025. 12. 18. óta rendelkezik kriptovaluta-szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedéllyel, amelyet a Szlovák Nemzeti Bank adott ki számára 100-001-025-213 számon, a MiCA-rendelettel összhangban. Egyúttal a társaság az említett engedély alapján jogosult kriptovaluta-szolgáltatásokat határokon átnyúlóan nyújtani az egész EU/EGT területén.
További információk ügyfeleknek: crypto4me.eu
További információk a társaságról: Madison Six
Kapcsolat: [email protected]
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