A kormány nagyot vállalt váratlanul, eldőlt a vízközmű-hálózat sorsa – Magyar Péter bejelentést tett

A kormány új alapokra helyezi a vízpolitikát és átfogó programot indít a víziközmű-hálózat megújítására Magyar Péter miniszterelnök mai, a Parlamentben tett bejelentése szerint. A vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. „Rendbe fogjuk tenni a tározókat. Országos vízmegtartási programot indítunk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket és felkészítjük a mezőgazdaságot az egyre súlyosabb aszályokra. Megalkotjuk az új klímatörvényt, amely a tudomány eredményeire épül" sorolta.

Nem a víz lett kevesebb, a használat lett nagyobb/Fotó: CFOTO via AFP

Magyar Péter azt is kérte az Index tudósítása szerint, hogy takarékoskodjunk a vízzel, minden felelős döntés közelebb visz a rendkívüli helyzet átvészeléséhez. Bár a miniszterelnök bejelentésének háttere a kormányváltás és az, hogy az ország új vezetése több ponton is változtatni kíván elődje szakpolitikáján (is), a vízgazdálkodás és a víziközmű ágazat állapota egyébként is kiemelt fókuszt kap a jelenlegi hőség idején. A kánikulával párosult aszály ugyanis megtette a magáét, és úgy tűnik, még nem végzett: a lakossági vízhasználat megugrott, pótlás pedig sem az égből, sem a talaj felől nem érkezik. Vízhiány van az országban, amely aligha enyhül, amíg le nem hűl néhány fokot a hőmérséklet, és meg nem érkezik az eső. Mindazonáltal nem a vízkészlet csappant meg, hanem a szokásosnál sokkal több vizet használunk.

Az önkormányzatok az elmúlt napokban sorra utasították a lakosságot a vízhasználat korlátozására. Ez elsősorban a kertek tömlős locsolásának, a medencék töltésének és az autók mosásának a visszafogását vagy tiltását jelenti. Vasárnapig Zala vármegye 60-70 településén, továbbá Pest és Hajdú-Bihar vármegyében születtek ilyen döntések, összesen mintegy 100 helyen. Hétfőn tovább romlott a helyzet, már 200 körül járt a korlátozást elrendelt települések száma, és nem ritka, hogy az I. fokú korlátozást másodfokúra szigorították. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szerint 55 százalékkal nőtt meg a vízfogyasztás a budapesti agglomeráció egyes területein, ezért a cég már most nem tudja teljesen ellátni

Szadát,

Erdőkertest és

Veresegyházat

vezetékes ivóvízzel. Az érintett településrészekre lajtos kocsival szállítanak ivóvizet, Veresegyház polgármestere, Cserháti Ferenc pedig belejentette, hogy a vízhiányos városrészek lakói tisztálkodhatnak a városi uszoda zuhanyozóiban. Hasonló intézkedések születtek országszerte.