A kormány nagyot vállalt váratlanul, eldőlt a vízközmű-hálózat sorsa – Magyar Péter bejelentést tett
A kormány új alapokra helyezi a vízpolitikát és átfogó programot indít a víziközmű-hálózat megújítására Magyar Péter miniszterelnök mai, a Parlamentben tett bejelentése szerint. A vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. „Rendbe fogjuk tenni a tározókat. Országos vízmegtartási programot indítunk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket és felkészítjük a mezőgazdaságot az egyre súlyosabb aszályokra. Megalkotjuk az új klímatörvényt, amely a tudomány eredményeire épül" sorolta.
Magyar Péter azt is kérte az Index tudósítása szerint, hogy takarékoskodjunk a vízzel, minden felelős döntés közelebb visz a rendkívüli helyzet átvészeléséhez. Bár a miniszterelnök bejelentésének háttere a kormányváltás és az, hogy az ország új vezetése több ponton is változtatni kíván elődje szakpolitikáján (is), a vízgazdálkodás és a víziközmű ágazat állapota egyébként is kiemelt fókuszt kap a jelenlegi hőség idején. A kánikulával párosult aszály ugyanis megtette a magáét, és úgy tűnik, még nem végzett: a lakossági vízhasználat megugrott, pótlás pedig sem az égből, sem a talaj felől nem érkezik. Vízhiány van az országban, amely aligha enyhül, amíg le nem hűl néhány fokot a hőmérséklet, és meg nem érkezik az eső. Mindazonáltal nem a vízkészlet csappant meg, hanem a szokásosnál sokkal több vizet használunk.
Az önkormányzatok az elmúlt napokban sorra utasították a lakosságot a vízhasználat korlátozására. Ez elsősorban a kertek tömlős locsolásának, a medencék töltésének és az autók mosásának a visszafogását vagy tiltását jelenti. Vasárnapig Zala vármegye 60-70 településén, továbbá Pest és Hajdú-Bihar vármegyében születtek ilyen döntések, összesen mintegy 100 helyen. Hétfőn tovább romlott a helyzet, már 200 körül járt a korlátozást elrendelt települések száma, és nem ritka, hogy az I. fokú korlátozást másodfokúra szigorították. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szerint 55 százalékkal nőtt meg a vízfogyasztás a budapesti agglomeráció egyes területein, ezért a cég már most nem tudja teljesen ellátni
- Szadát,
- Erdőkertest és
- Veresegyházat
vezetékes ivóvízzel. Az érintett településrészekre lajtos kocsival szállítanak ivóvizet, Veresegyház polgármestere, Cserháti Ferenc pedig belejentette, hogy a vízhiányos városrészek lakói tisztálkodhatnak a városi uszoda zuhanyozóiban. Hasonló intézkedések születtek országszerte.
Szadán már nincs víz
A DMRV által a június 26-án pénteken bizonyos településeken elrendelt I. fokú vízkorlátozás már tiltotta, hogy vezetékes vízzel locsoljanak, öntözzenek, medencét töltsenek vagy autót mossanak, ennek ellenére az érintett településeken tovább nőtt a vízfogyasztás. Hétfő reggel Szada – első településként - a hálózat túlterhelése miatt vízszolgáltatás nélkül maradt.
A Gödöllői járás után hétfőn, június 29-én a Duna jobb partján, a magasabban fekvő településeken is el- elakadt a vízellátás: Ürömben, Pomázon és Solymáron, a lista pedig bővülhet. A társaság minden önkormányzattól már II. fokú készültség elrendelését kérte, hogy megakadályozza a teljes hálózati összeomlást és a vízhiányt. A tilalmak ebben a fokozatban már a települések gazdasági szereplőit is érintik.
Teljes összeomlás fenyeget
Ha a fogyasztók rövid időn belül nem csak a szükséges vízfelhasználásra korlátozzák az igényeiket, akkor teljesen összeomolhat a DMRV Zrt hálózata. A helyreállás hosszú időre elhúzódhat. Az RTL arról készített riportot, hogy napok óta víznyomásproblémák vannak Ráckevén, Dömsödön és Szigetbecsén.
A Fejérvíz arra kéri az ellátási körzetében lévőket, hogy a szokásosnál lassabban töltsék fel a medencéket, hogy ezáltal kisebb legyen a vízhálózat terhelése.
Ma mind megfővünk
A Hungaromet kedd estig némi gomolyfelhőt ígér. Hétfőn záport csak az Északi-középhegységben és a keleti megyékben lehetett remélni, és ma is csak a Dunától keletre. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, ott azonban akár viharossá is válhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlhet. A Hungaromet előrejelzése azonban szerdáról csütörtökre tolta a lehűléés várható kezdetét, kedden pedig szerda estig meghosszabbították a hőség miatt elrendelt vezsélyhelyzetet.