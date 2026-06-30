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Fidesz
Orbán Viktor
Hajdu János

Orbán Viktor megnevezte a Fidesz biztonsági főnökét: „Aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb”

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Új tisztséget kapott Hajdu János a Fideszben: a korábbi TEK-főigazgató a párt biztonsági igazgatójaként folytatja munkáját. A kinevezést Orbán Viktor jelentette be kedden a közösségi oldalán.
VG
2026.06.30, 09:46
Frissítve: 2026.06.30, 09:52

„Mai naptól Hajdu János a Fidesz biztonsági igazgatója. Aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb. Üdv újra a fedélzeten, tábornok úr!” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Hajdu
Orbán Viktor és Hajdu János / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök ezzel jelentette be, hogy Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatója új feladatot kap a Fideszben. A kinevezés értelmében a jövőben a párt biztonsági igazgatójaként dolgozik.

A bejegyzés nem tér ki részletesen arra, hogy az új tisztség pontosan milyen feladatkörrel jár, ugyanakkor Orbán Viktor üzenete alapján a Fidesz biztonságával és rendezvényeinek védelmével kapcsolatos feladatok kerülhetnek Hajdu János hatáskörébe.

Ukrán aranykonvoj: azonnal megszólalt Orbán Viktor Hajdú János meggyanúsítása miatt

Éles hangú bejegyzésben reagált Orbán Viktor a volt TEK-parancsnok elleni eljárás hírére. A miniszterelnök szerint megindult a Tisza-kormány politikai leszámolása, ugyanakkor úgy véli, Hajdu Jánost minden rendes országban kitüntetés illetné, nem pedig hatósági zaklatás.

Mint, ahogy arról lapunk is beszámolt: hétfő délután a Fővárosi Nyomozóügyészség közleményben tájékoztatott Hajdu János meggyanúsításáról az aranykonvoj-ügy kapcsán felmerült jogtalan fogvatartással összefüggésben. Az eljárásban a nyomozó ügyészség eddig több mint 30 személyt hallgatott ki tanúként, amelyet követően hétfőn meggyanúsította Hajdu János volt rendőr altábornagyot.

Orbán: Hajdu János minden hazáját szerető ember számára példakép

A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából többezer milliárd forint értékű valuta és arany áramlott keresztül az ukrán titkosszolgálat és az ukrán katonák közreműködésével Magyarországon – emlékeztetett még hétfőn a volt kormányfő. Egyúttal rámutatott: a magyar hatóságok ennek véget vetettek, és a TEK közreműködésével elfogtak egy ukrán szállítmányt. Minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járna, Magyarországon hatósági zaklatás – jegyezte meg, aláhúzva: a mostani magyar kormány az ukránok érdekében jár el. "Hajdu János minden hazáját szerető ember számára példakép. Kiállunk melletted, tábornok úr!" – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

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