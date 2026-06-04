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Felpattantak a blue chipek, kilőtt a 4iG

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Emelkedéssel kezdte a keddi kereskedést a BUX. Valamennyi blue chip árfolyama feljebb került, a 4iG pedig egy bejelentés hatására szabályosan kilőtt.
Murányi Ernő
2026.06.30, 09:17
Frissítve: 2026.06.30, 09:25

A főbb európai részvényindexek emelkedtek a keddi tőzsdenyitás előtti kereskedésben, miközben a piacok fontos gazdasági adatokra vártak.

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Felpattantak a blue chipek, kilőtt a 4iG  / Fotó: Vémi Zoltán

A mai napirenden a német kiskereskedelmi forgalom, a német munkanélküliség, valamint három inflációs jelentés szerepel Németországból, Franciaországból és Olaszországból. Eközben az Egyesült Királyság első negyedéves bruttó hazai termékének (GDP) adatai is kijönnek.

A BUX is pluszban startolt el a hét második kereskedési napján, a BÉT vezető indexe csaknem 0,6 százalékkal emelkedve, 139 854 ponton kezdte a kereskedést.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények szintén 0,6 százalékkal, 45 780 forintra drágultak. 

 OTP részvény
OTP részvény13:18:22
Árfolyam: 45 900 HUF +380 / +0,83 %
Forgalom: 1 945 078 720 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai eközben 0,7 százalékkal, 3700 forintra erősödtek. A Brent hordónkénti jegyzése újabb 1 százalékkal, 72,4 dollárra esett.

 MOL részvény
MOL részvény13:16:53
Árfolyam: 3 700 HUF +24 / +0,65 %
Forgalom: 692 911 798 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter is erősödéssel startolt el. A gyógyszergyártó kurzusa 0,7 százalékkal, 12 150 forintra nőtt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény13:16:39
Árfolyam: 12 240 HUF +170 / +1,39 %
Forgalom: 368 549 010 HUF
Napi
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2656 forinton indítottak, ez az árfolyam 0,4 százalékkal múlja felül a papír előző esti záróárát.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény13:17:32
Árfolyam: 2 612 HUF -34 / -1,3 %
Forgalom: 505 967 484 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Több mint 2 százalékkal lőttek ki a 4iG részvényei, a csoport kecsegtető tranzakciókról számolt be kedd reggel, tőzsdenyitás előtt. 

 4IG részvény
4IG részvény13:16:51
Árfolyam: 1 880 HUF +69 / +3,67 %
Forgalom: 76 892 678 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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A forint kismértékben gyengült. Az eurót 354,42 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

 

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