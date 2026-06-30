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NAV
gépjárműadó
autó

Figyelmeztet a NAV: fontos határidő jár le éjfélkor – minden autótulajdonos érintett

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Ma éjfélkor több fontos adózási határidő is lejár, amelyek magánszemélyeket és vállalkozásokat egyaránt érintenek. Az autótulajdonosok eddig kérhetik a gépjárműadó öt havi, pótlékmentes részletfizetését, míg az érintett cégeknek a globális minimumadó bevallását is ma kell benyújtaniuk.
VG
2026.06.30, 09:25

Már csak kedden éjfélig kérhető az automatikus, öt havi pótlékmentes részletfizetés a gépjárműadóra. Emellett június 30-án jár le a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadó bevallásának és befizetésének határideje is – derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) keddi közleményéből. Felhívták a figyelmet, hogy az autótulajdonosok rosszul járnak, ha elmulasztják a határidőt.

002604742012. február 27. kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítás illusztráció. KGFB. kötelező, gépjárműadó NAV autó
Ha az autótulajdonosok elmulasztják a határidőt, az nem pótolható később sem / Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A részletfizetési lehetőség kizárólag magánszemélyek számára érhető el, és a NAV szerint eddig már mintegy 32 ezren éltek vele. A hivatal hangsúlyozta: a határidő jogvesztő, vagyis még igazolási kérelemmel sem kérhető utólag az automatikus fizetési könnyítés.

Percek alatt elintézhető a kérelem

A részletfizetés igénylésének legegyszerűbb módja a NAV-Mobil alkalmazás. Az applikációban benyújtott kérelmeket a rendszer automatikusan, emberi közreműködés nélkül bírálja el, így az engedélyezett részletfizetés adatai néhány percen belül megjelennek.

Az alkalmazás a későbbi befizetésekben is segít: push értesítésben figyelmeztet az esedékes részletekre, amelyeket szintén a mobilalkalmazáson keresztül lehet a legkönnyebben rendezni.

Akik nem szeretnék a NAV-Mobilt használni, elektronikusan vagy papíralapon is benyújthatják a kérelmüket.

A forgalmi engedély is veszélybe kerülhet

Ha valaki nem találja a gépjárműadó összegéről szóló határozatot, a NAV gépjárműadó-kalkulátorával is meghatározhatja a fizetendő összeget a jármű teljesítménye és gyártási éve alapján.

Az adó átutalással is befizethető a 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. A hivatal arra külön felhívta a figyelmet, hogy a közlemény rovatban nem a rendszámot, hanem

  • az adóazonosító jelet
  • vagy az adószámot

kell feltüntetni. Aki nem fizeti meg a gépjárműadót, és részletfizetést sem kér, annak nemcsak késedelmi pótlékot kell fizetnie. Tartós tartozás esetén akár a jármű forgalomból történő kivonására is sor kerülhet.

Nem csak az autósoknak fontos a mai határidő

Június 30. egy másik jelentős adózási határidőt is jelent. A normál üzleti éves multinacionális, illetve nagyméretű belföldi vállalatcsoportok magyarországi tagjainak eddig kell benyújtaniuk és megfizetniük a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót.

A bevallás kizárólag elektronikusan, a 24GLBADO jelű nyomtatványon, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) nyújtható be. A NAV figyelmeztetése szerint a határidő elmulasztása komoly következményekkel járhat: az érintett vállalkozások akár 10 millió forintos mulasztási bírságra is számíthatnak.

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