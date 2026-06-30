Fellélegezhetnek a babavárósok, megúszták a bajt
Megjelent a Magyar Közlönyben a rendeletmódosítás, így már biztos, hogy meghosszabbítják a szabad célú diákhitelre érvényes kamatstopot. Azt azonban tudni kell, hogy nem minden kölcsön érintett. A babaváró esetében pedig haladékot kapnak azok, akiknél nem született meg a baba, és örökbe sem fogadtak gyermeket, de ez az érintetteknek így is érdemes figyelniük – derül ki a Bankmonitor összefoglalójából.
Diákhitel1 és Babaváró: ezt kell tudni a változásokról
A diákhitelek kapcsán érdemes tisztában lenni azok alaptípusaival, és ennek alapján megnézni azt, melyiket hogyan érinti a módoisítás. Alapvetően három részre lehet osztani a diákhiteleket:
- A kizárólag a képzés díjára fordítható Diákhitel2 továbbra is kamatmentes. Ez érvényes a korábban kötött szerződésekre és az új igénylésekre is.
- A 2024. december 31-ig kötött szabad célú Diákhitel1 szerződéseket védi a kamatstop. A kamat mértéke évi 7,99 százalék. Ezen szerződéseknél hosszabbították meg ezt a védelmet 2026. december 31-ig.
- A 2024. december 31-ét követően kötött Diákhitel1 szerződésekre és az új igénylésekre nem érvényes a kamatstop, itt az aktuális félévre érvényes piaci kamat mellett kell a törlesztéseket rendezni.
Azonban a kamatstoppal nem érintett szabad célú diákhiteleknél is jó hír érkezett, ugyanis évi 8,18 százalékra mérséklődött a kérdéses kölcsönökre érvényes kamatszint 2026. második félévében.
Az első félévre még évi 8,69 százalékos kamattal futottak a kérdéses kölcsönök, de a Bankmonitor szakértői már a piaci hozamok mérséklődése miatt már számítottak a kamatcsökkenésre.
Haladékot kaptak a még baba nélküli párok
A Babaváró hitel szabad célú, kamatmentes kölcsönért cserébe komoly feltételeket is kell teljesíteni: ha nem születik meg az igénylést követő öt éven belül a fiatal házaspár első gyermeke, akkor a kamatmentesség megszűnik és még büntetést is kell fizetni a kölcsönre. (A gyermekvállalás akkor is teljesítettnek tekinthető, ha a pár örökbefogad egy gyermeket.)
Az első igényléseknél ez az időpont már 2024. nyarán lejárt, éppen ezért még az előző kormány kitolta ezt a határidőt egységesen 2026. július elsejéig azok számára, akiknél az eredeti 5 éves határidő 2024. július 1. és 2026. június 30. között járt volna le.
Azonban még mindig számos házaspárnál nem teljesülne a feltétel – mintegy 24 700 család, a Babaváró igénylések ötöde érintett – éppen ezért az új kormány is lépett. Újfent kitolják az eredeti 5 éves határidőt egészen 2026. november 1-ig azok számára, akiknél az eredeti határidő 2024. július 1. és 2026. október 31. között járt volna le. (Egyes családoknál 28 hónappal, míg másoknál csak 1 hónappal hosszabbodik a határidő.)
Ugyanakkor fontos tisztázni, hogy két következménnyel kell szembenéznie azon családoknak, akiknél nem születik meg az első baba határidőre:
- Az addig kapott kamattámogatást vissza kell fizetni egyösszegben az állam részére. Ez a büntetés nagyságrendileg 3,8 millió forintra rúghat novemberben azoknál, akik még 20219. júliusában vették fel a Babavárót.
- A kamatmentesség megszűnik, emiatt a hitel törlesztőrészlete megemelkedne. A 2019. júliusi igénylések esetében idén novembertől a havi részlet 45 ezer forintról 91-93 ezer forintra emelkedne.
Mindkét következmény jelentős, s a mostani négy hónapnyi hosszabbítás valószínűleg számos család esetében nem lesz elegendő a gyermekvállalás teljesítésére. Ez az összegzés készítői szerint inkább arra elegendő, hogy a kormány kidolgozza, hogyan alakítsa át a büntetést, az érintett családok terheit. Jó esély van a kamatemelkedés és a büntetés mérséklésére, de alapvetően a valamilyen mértékű extra fizetlsi kötelezettségre számítania kell az érintett pároknak.