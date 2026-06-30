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ipar

Mérséklődtek az ipari termelői árak, de a feldolgozóipar Fekete Pétert játszott

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2026 májusában az ipari termelői árak átlagosan 0,7 százalékkal elmaradtak az előző év azonos időszakának szintjétől. A belföldi értékesítés árai 1,9 százalékkal növekedtek, viszont az exportértékesítései 1,8 százalékkal mérséklődtek 2025 májusához képest. A belföldi értékesítési árak 1,3 százalékkal, az exportértékesítési árak 1,9 százalékkal kisebbek voltak az előző havi szinthez képest, így az ipari termelői árak összességében 1,7 százalékkal visszaestek.
VG
2026.06.30, 08:59

2026. májusban az ipari termelői árak az egy évvel korábbihoz képest átlagosan 0,7 százalékkal, az előző hónaphoz képest pedig 1,7 százalékkal voltak alacsonyabbak – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatközléséből.

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Csökkenést mért a KSH májusban az ipari termelői árakban (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Így változtak az ipari termelői árak

A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,9 százalékkal emelkedtek, ezen belül a 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,9 százalékkal nőttek, míg a 30,0 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,3 százalékkal mérséklődtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,2 százalékkal, a fogyasztási cikkeket gyártókban 0,4 százalékkal emelkedtek, míg a beruházási javakat gyártó ágazatokban 2,3 százalékkal csökkentek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 1,8 százalékkal visszaestek, ezen belül a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,9 százalékkal csökkentek, ellenben a nemzetközi környezet miatt a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 19,8 százalékkal nőttek.

2026. január–májusban a 2025. január–májusihoz képest a belföldi értékesítés árai 0,1, az exportértékesítéséi 1,5 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 1,0 százalékkal mérséklődtek.

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