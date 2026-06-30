Nyakunkon a határidő: több ezer autósnak sürgősen lépnie kell, ha továbbra is szeretne autózni

A plug-in hibrid járművek zöld rendszámának cseréje nagyságrendileg 36 ezer külső töltési hibrid gépjárművet érint, 2024. szeptember 1-je óta 862 rendszámot cseréltek le fehérre – tájékoztatott kedden a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Azokkal a plug-in-hibrid autókal, amelyeknek a november 30-i határidőig nem cserélik fehérre a rendszámát, másnap már nem lehet közlekedni – adta hírül az InfoStart.

A plug-in hibrid autókon november végéig le kell cserélni a zöld rendszámot / Fotó: Krizsán Csaba / MTI

A közekedési tárca ismertette, hogy a rendszámcserét a közúti közlekedési igazgatási hatóságként eljáró kormányablakokban lehet intézni. A kormányablakok felkészültek a megnövekedett ügyintézésre, a jogszabályban meghatározott határidőt annak figyelembevételével határozták meg, hogy mely időszakban alacsonyabb a kormányablakok terhelése. Hozzátették, hogy nem érdemes a rendszámcserét az utolsó pillanatra hagyni, mert figyelembe kell venni a rendszám elkészítéséhez szükséges időt is.

A megnövekedett és későn előterjesztett igények adott esetben azt eredményezhetik, hogy a járművel már 2026. december 1-jétől nem lehet részt venni a közúti forgalomban.

A rendszámcsere költsége a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló rendelet alapján 16 605 forint. Ebben az esetben nem kötelező a forgalmi engedély cseréje, mert a hivatalos feljegyzések rovatba be lehet írni, hogy már nem jogosult zöld rendszámra. Amennyiben új rendszámot igényel az ügyfél, akkor az átrendszámozás költsége 17 475 forint, amely tartalmazza a forgalmi engedély kiállításának 6000 forintos díját is.

A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendszámcserére adott határidő lejárta után a helyszíni közúti ellenőrzésen a hatóság megállapítja, hogy az 5N vagy 5P környezetvédelmi osztályba sorolt gépjármű továbbra is világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblával közlekedik, akkor a járművet a rendszámtábla cseréjéig, vagy az átrendszámozásig ideiglenesen kivonhatja a forgalomból.

Nehéz helyzetben az európai autógyártók

Az európai autógyártók problémája nem újkeletű, de az elmúlt évek még „csak” arról szóltak, hogy az elektromos meghajtás terjedésével párhuzamosan 2020-óta Kínában rohamosan veszítik el piaci részesedésüket az ottani gyártókkal szemben. Most ez már egyértelműen megfigyelhető Európában is, a kínai autók együttesen az európai újautó-eladások 10,5 százalékát teszik ki.