Noha a még továbbra is jelenlévő koronavírus mellett az elhúzódó ukrajnai konfliktus is kockázatokat hordoz az iparág számára, az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) továbbra is kitart az előrejelzése mellett, amely a globális turizmus átlagosan 55 százalékos növekedését vetítik előre 2022-re, ami

világszinten 645 millió turistaérkezést jelent. Az újrainduló szállodaipar egyik legnagyobb kihívása idén a munkaerőhiány, amelynek hatásait a hotelek innovatív technológiai megoldásokkal is igyekeznek ellensúlyozni

– derül ki a Moore Global legújabb nemzetközi iparági elemzéséből.

A vendéglátó szektort az elmúlt két évben sújtó világjárvány hatására az alkalmazottak jelentős hányada vándorolt át más szektorokba, ennek eredményeképp a hoteliparnak idén mintegy 60 millió fős munkaerőhiánnyal kell szembesülnie, főként a gyengébben fizetett alacsonyabb beosztások esetében kiugró a munkaerőhiány. A járványhelyzetben bevezetett újítások azonban legalább részben segíthetnek ellensúlyozni ezt a problémát.

Az online bejelentkezés, a napinál ritkábban végzett szobatakarítás, a QR-kód segítségével végzett ételrendelések olyan, mára még a felső-középkategóriás szállodákban is standard eljárásokká váltak, amelyeket újabb innovatív eszközök is követhetnek. A szállodai tartózkodás minden elemét optimalizáló okostelefonos applikációk mellett akár a tisztasági, akár a felszolgáló feladatok ellátásában hamarosan teret nyerhetnek a robotok, és a foglalástól a fizetésen keresztül a távozásig világszerte egyre több technológiai megoldást alkalmaznak majd a szálláshelyek. Ily módon a személyzettel való interakciók a valóban fontos személyes kiszolgálás területeire koncentrálódhatnak majd.

Az új hotelberuházások tekintetében Európa áll az élen, az idei évben minden eddiginél több, 110 ezer új hotelszoba-kapacitást fognak átadni a kontinensen,

a márkákkal fémjelzett fejlesztések mintegy 50 százaléka mögött öt nagy hotellánc, a Marriott International, a Hilton, az IHG Hotels&Resorts, az Accor, valamint a Radisson Hotels állnak. A fejlesztések többsége Nyugat- és Dél-Európában zajlik, így azokra az ukrajnai eseményeknek csak korlátozott és közvetett hatásai lehetnek” – mondta Takács Márton, a kiadványt jegyző Moore Global Hotel és Turizmus munkacsoportjának globális vezetője.

Magyarországi előrejelzések

Az év elejétől április 30-ig már összesen 8,2 millió vendégéjszakát regisztráltak a magyarországi szálláshelyek. A Magyar Turisztikai Ügynökség előrejelzése szerint ez a szám megközelítőleg 37,5 millió vendégéjszakáig nőhet év végére a tavalyi 28,6 millióról. A dinamikus növekedés a 2021-es év első negyedévben még érvénybe lévő korlátozások miatti alacsony bázisnak is köszönhető, ugyanakkor ki kell emelni, hogy a prognózis szerint a jelenlegi romló nemzetközi gazdasági környezet és az ukrán konfliktus ellenére is várhatóan egyértelműen növekszik az utazások volumene. A mennyiségi növekedés a gyorsan emelkedő árszínvonallal együtt összességében jelentősen növelni fogja a turizmusgazdaság összbevételét idén.

Mivel Budapestre koncentrálódik a külföldi vendégforgalom 80 százaléka, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér légiutasforgalma kiváló indikáció a város turisztikai teljesítményére vonatkozóan.

Az idei első negyedévben a repülőtér közel kétmillió légiutast szolgált ki, ez közel kétharmada a 2019-es abszolút rekordév hasonló időszaki adatainak. A jelek szerint Budapest turisztikai forgalma a várakozásoknak megfelelően fokozatosan, de meggyőző ütemben épül vissza, így az ENSZ Turisztikai Világszervezetének az a várakozása, hogy az utazások volumene 2024-ben éri majd el a 2019-es rekordszintet, Budapestre vetítve is reális cél.