A hazánkban is jelen lévő – többek között a 4iG Nyrt. 25 százalékos tulajdonosaként is ismert – Rheinmetall megcélozza a német cégek elitklubjába, a DAX-indexbe való bekerülést – nyilatkozta a jelenleg a második vonalat jelentő MDAX-ban jegyzett hadiipari cég vezérigazgatója a Rheinische Postnak. Armin Papperger hozzátette: „Mivel jelenleg a 33. helyen állunk a piaci értéket tekintve, ez nem is olyan elképzelhetetlen. Mindenesetre megtiszteltetés lenne bekerülni a 40 legjobb német tőzsdei társaság közé.”

Fotó: Katona Tibor / Zalai Hírlap

A megrendelések teljesítésének biztosítása érdekében a vállalat az idén 500 millió euróval növelte félvezető- és egyéb anyagkészleteit. „Annyi félvezetőt és elektronikus alkatrészt vásároltunk, hogy öt évig aligha lesznek ellátási problémáink” – jelentette ki Papperger a lapnak.

A katonai felszerelések iránti kereslet fellendülésének köszönhetően a védelmi technológiai üzletág jelenleg egyre nagyobb hangsúlyt kap a cégen belül, ám mindenképpen meg akarják tartani a csoport polgári üzletágát is – jegyezte még meg az újságnak a vezérigazgató.