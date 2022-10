Dusan Vasiljevic, a Philadephia Unionban szereplő Gazdag Dániel menedzsere szerint a magyar válogatott labdarúgó akár már a télen valamelyik topligába szerződhet. Vasiljevic az M1 aktuális csatornának elmondta, többek között spanyol élvonalbeli klub is érdeklődött a 26 éves játékos iránt, ugyanakkor elsősorban mostani csapatával tárgyal, amelynél 2023 végéig szól a szerződése. „Nem zárom ki, hogy egy európai top five ligába igazol majd, akár már decemberben” – fogalmazott a 17-szeres válogatott futballista menedzsere. Hozzátette, más játékosügynökök szerint Gazdag a Juventusba is beférne. Gazdag remek teljesítményt nyújtott az alapszakaszban, 22 gólt szerzett, jelölt is volt az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) legértékesebb játékosának járó különdíjra, a szűkített listára azonban nem került fel, pedig ügynöke szerint a végső győzelmet is megérdemelte volna.