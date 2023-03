Menesztette fajgyűlölettel és zaklatással vádolt nyugat-csendes-óceáni igazgatóját, a japán Kaszai Takesit az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Az állítások alapos megvizsgálása és a Csendes-óceán nyugati térségéért felelős regionális bizottsággal és a végrehajtó tanáccsal történt konzultáció után visszavontuk a regionális igazgató megbízatását

– áll a Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz WHO-főigazgató által szerdán a tagállamokhoz intézett emailben.

A szervezet zéró toleranciát előíró politikájával összhangban lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy hivatali kötelezettségmulasztás történt – áll a levélben.

A WHO történelmét most először fordult elő, hogy felmentettek tisztségéből egy regionális igazgatót. A WHO által végzett belső vizsgálat, amelynek eredményét a héten ismertették Genfben a szervezet végrehajtó tanácsával, megállapította, hogy Kaszai Takesi rendszeresen zaklatta a munkatársakat Ázsiában, egyebek mellett agresszív kommunikációval, nyilvános megalázással és rasszista megjegyzésekkel.

Magas rangú WHO-igazgatók az ülésen elmondták, hogy Kaszai Takesi mérgező légkört teremtett, a személyzet tagjai megtorlástól tartottak, ha ellentmondtak neki, és bizalomhiány volt (iránta) a szervezetben.

Több, Kaszai Takesi irányítása alatt dolgozó WHO-alkalmazott közölte, hogy a regionális igazgató a saját országa, Japán javára visszaélt a Covid-19 védőoltással kapcsolatos kényes információk megosztásával. Néhány nappal azután, hogy az AP amerikai hírügynökség tavaly januárban beszámolt arról, hogy Kaszai Takesit több mint harminc alkalmazott vádolta meg írásban fajgyűlölettel, visszaéléssel és etikátlan magaviselettel, a főigazgató bejelentette, hogy belső vizsgálat indult a regionális igazgató ügyében.

A japán orvos 2019-ben került a regionális igazgatóság élére, előzőleg több mint tizenöt éven át dolgozott az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetében.

A nyugat-csendes-óceáni regionális igazgatóság alá 1,9 milliárd fős összlakossággal 37 ország – közöttük Kína, Japán, Ausztrália, a Fülöp-szigetek, Indonézia, Vietnam, Kambodzsa és Dél-Korea – tartozik.