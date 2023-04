Nyolcvanhat éves korában elhunyt Elisabeth Kopp, az első nő, akit Svájcban miniszterré neveztek ki – jelentette be pénteken a svájci kormány. A jogászvégzettségű volt minisztert, aki az 1956-os magyarországi forradalommal kapcsolatban az emberi jogok tiszteletben tartásáért harcolt, majd környezetvédő és a nők jogainak védelmezője is lett, április 7-én érte a halál hosszú betegség után.

A zürichi Elisabeth Kopp, a Svájci Radikális – Demokrata Párt tagja 1984. október 2-án lett az igazságügyi és rendőrségi tárca vezetője, egyúttal az első nő a mindenkori svájci kormányban.

Neve arról is ismert, hogy 1989. január 12-én az egyik legnagyobb svájci politikai botrány miatt lemondásra kényszerült, mert megvádolták azzal, hogy megszegte a hivatalával járó titoktartási kötelezettséget. A rendőrségi ügyekért is felelős Elisabeth Kopp beismerte a kormánytagok előtt, hogy figyelmeztette férjét, az adócsalással vádolt, majd kábítószer-csempészéssel kapcsolatos pénzmosásba is keveredett Hans W. Koppot, hogy nyomozás indult ellene.