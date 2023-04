A DatAdat-csoport osztrák tagja,

a DatAdat GMBH 200 ezer eurót fizetett magyarországi anyavállalatának, a DatAdat Professional Kft.-nek, mégpedig buszos utaztatásra tavaly márciusban, a kampányfinisben

– értesült a Mandiner. Az összeg nagyjából 72 millió forintnak felel meg.

A lap korábban megírta, hogy a Bajnai Gordonhoz és Ficsor Ádámhoz köthető DatAdat Professional több mint 50 millió forintot, míg a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) mintegy 40 milliót költött buszos utaztatásra, illetve személyszállításra tavaly márciusban. Ez összesen 90 millió forint.

Az MMM-nek mintegy 1,8 milliárd forintnyi támogatást biztosított az Egyesült Államokból az Action for Democracy nevű szervezet, de jutott pénz a Bajnaihoz, Ficsor Ádámhoz és Szigetvári Viktorhoz köthető DatAdat csoportnak is. Most a lap birtokába került számlából kiderül az is, hogy külföldről is érkeztek pénzek a buszügylet során: a bécsi DatAdat 200 ezer eurót (körülbelül 72 millió forintot) fizetett budapesti partnerének, méghozzá vezetővel való autóbusz-kölcsönzés szolgáltatásért.