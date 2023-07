Meghalt Sinéad O'Connor ír énekesneő, 56 éves korában. A pályafutása alatt 10 albumot kiadó énekesnő 1990-ben a Billboard Music Awards legjobb kislemeznek járó díját is elnyerte Nothing Compares 2 U című számért. Halálának körülményei egyelőre ismeretlenek, ám korábban nyíltan beszélt mentális problémáiról.

Fotó: ZUMA Archive

Tavaly, miután 17 éves fia, Shane önkezével vetett véget az életének, ő is kórházba került, miután arról írt a közösségi médiában, hogy véget vet az életének – írja a The Telegraph.

Idén megkapta az RTÉ Choice Music Awards első, klasszikus ír albumnak járó díját az I Do Not Want What I Haven't Got című lemezéért, melyet az Írországban élő menekülteknek ajánlott. Aközönség felállva ünnepelte az énekesnőt. O§Connort három gyermeke gyászolja.