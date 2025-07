Egymást követő második évben emelkedhet az államadósság Magyarországon, ha nem figyel eléggé a kormány. Tavaly a vártnál rosszabb gazdasági adatok miatt nem sikerült lejjebb szorítani az államadósságot, amely GDP-arányosan 73 százalékról 73,5 százalékra emelkedett. Ezt idén elvileg 72,6 százalékra kellene mérsékelni a költségvetési törvénynek megfelelően, ám a kabinet már áprilisban újraírta a számokat, így most 73,1 százalékra kellene letornásznia, úgy, hogy már az első negyedév végén 75,5 százalékon állt az adósságráta.

Nagy Mártonnak fel van adva a lecke: igazi bűvészmutatvány lesz idén az államadósság csökkentése / Fotó: Soós Lajos

A történet szinte ugyanaz, mint mint tavaly: a Nemzetgazdasági Minisztérium ismét felültervezte a gazdasági növekedést, ami jobb esetben is valahol 0,5 és 1 százalék között húzódhat, szemben a kormány 3,4 százalékos korábbi várakozásával. Persze lehet kárhoztatni Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy miért nem sikerült teljesíteni a növekedési célokat, ettől még tény, az ipar és a német piac továbbra is gyengélkedik, miközben a vámháború okozta bizonytalan nemzetközi környezet visszaveti az egész világgazdaságot, ami alól a magyar gazdaság sem tud kibújni. Mindenesetre a vártnál kisebb növekedés az idei költségvetésre is hatással van, részben emiatt emelte meg a pénzforgalmi deficitet 4774 milliárd forintra a szaktárca. Egyszóval az előjelek finoman szóval sem túl biztatók.

Államadósság-csökkentés: sok múlik azon, mennyire apasztja le a KESZ-állományt a kormány

Regős Gábor a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy az adósságszint nominális változását befolyásolja a pénzforgalmi hiány, ez a költségvetésben tervezettnél nagyobb lesz a vártnál kisebb növekedés, a magasabb kamatkiadások és az uniós források elmaradása miatt.

Az adósságszintet viszont nem önmagában, nem forintban nézzük, hanem GDP-arányosan, épp ezért lényeges, a GDP nominális értéke hogyan alakul. Ezt pedig a volumennövekedés, amely a vártnál szintén jóval kisebb lesz, és a GDP-deflátor határozza meg. A 2025-ös költségvetésben eredetileg 88 ezermilliárd forintos GDP-vel számolt a kormány, amit biztos nem sikerül elérni.

Az adósságráta tehát akkor tud csökkenni, ha a gazdasági növekedés dinamikus, illetve ha ezzel párhuzamosan a hiány kicsi. Vagy másképp, ha a nominális hiány kevésbé nő, mint a nominális GDP. A helyzet azonban a gyakorlatban ennél bonyolultabb

– magyarázta az elemző. Hozzátette, hogy az év végi hiányszintet befolyásolja a jegybanknál vezetett KESZ-állomány változása is, vagyis hogy a kormányzat mennyi tartalékot hagy az év végén, mennyi pénzt hagy a számláján. Ezt a kormányzat az év végén jellemzően lejjebb apasztja, majd az év elején feltölti, így ha a lejjebb apasztás az előző évinél erőteljesebb, akkor így is tud csökkenni az adósságráta.

Jobb esetben a gazdasági kinövi az adósságot

A probléma tehát kettős: egyrészt magas a pénzforgalmi deficit, másrészt alacsony a gazdasági növekedés. A magas hiány oka részben a tervezettnél (3,4 százalék) jóval kisebb növekedés, bár mivel az elmaradás kisebb része jön a fogyasztásból, ezért ez csak részben magyarázza az eltérést. Az elemző szerint a súlyosabb probléma, ami visszahat a növekedésre is, hogy nem érkeznek a hazánknak járó uniós források. „A másik oldalról a GDP-arányos hiányt a legegyszerűbb úgy ledolgozni, ha a gazdaság kinövi. Egy stagnáló vagy a közeli gazdaságban viszont kevéssé lehetséges, ehhez növekedés kellene. Ez volt a 2010-es évek vége adósságcsökkenésének kulcsa” – emlékeztetett Regős Gábor.

Ugyanakkor a mostani helyzet nem új keletű a kormány számára. A 2010-es évek elején hasonló nehézségekkel nézett szembe, mint ma: az alacsony gazdasági növekedés miatt 2013–2014-ig alig csökkent az államadósság, általában csak az év vévén sikerült lejjebb szorítani az előző évinél.

Ez változott meg azután, hogy a gazdaság egyre jobb formába került, így a 3 és 4 százalék közötti növekedésnek köszönhetően 2019-re a GDP 65 százalékára sikerült leszorítani az államadósságot.