Az oktatásügy kapcsán hónapok óta zajló tüntetések hangadóit felhasználva gyűjtött adatokat a baloldal az úgynevezett 7IGEN-es alternatív oktatási népszavazás ürügyén – írja a Magyar Nemzet, mely szerint a résztvevők személyes adatait, lakcímét az adatkezelő egy olyan New York-i székhelyű cégnek – a DigitalOcean LLC-nek – továbbította, melyben Soros György egyik üzlettársa, Paul Tudor Jones is tulajdonos.

A lap írása szerint az is az adatgyűjtési célokra utal, hogy a népszavazási kezdeményezésnek semmilyen közjogi jelentősége sem volt. Ennek ellenére az ellenzéki előválasztás lebonyolítását is végző aHang szervezésében már készül az adatgyűjtés második fordulója is, ahol további 1 millió aláírást szeretne összegyűjteni az ellenzéki kötődésű társaság.