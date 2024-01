Media1 olvasói közül többen, köztük egy telekommunikációs mérnök is furcsállotta a Magyar Telekom és a Vodafone magyarázatát, mely szerint áramellátási problémák okozták a két nagy távközlési óriás együttes leállását kedden. Mondván, valami „sántít”, hiszen a cégeknek egy áramszünet nem okozhatna problémát.

A Media1 megkeresésére a Magyar Telekom válaszolt. Ebben azt írják, hogy amint korábban jelezték, villamos energia ellátási probléma miatt a Telekom IPTV és Telekom TV szolgáltatásai, valamint a mobil hangszolgáltatás elérhetősége január 2-án kedden délelőtt akadozhatott. A központi funkciókat ellátó hálózati berendezések redundáns, szünetmentes rendszerrel és generátorral védett villamos energiaellátással rendelkeznek. A szolgáltatások egyik üzemeltetési helyszínén a villamosenergia-ellátó rendszerben komplex probléma keletkezett, a redundáns villamos energiaellátásban is rövid időre szolgáltatási üzemszünet következett be. Munkatársaik azonnal megkezdték a szolgáltatások helyreállítását, a kiváltó okot kivizsgálták és haladéktalanul elhárították. A szolgáltatások azóta újra üzembiztosan, megfelelő generátoros és szünetmentes védelem mellett működnek. Folyamatosan dolgoznak azon, hogy hálózatukon a legjobb szolgáltatást nyújtsák ügyfeleiknek, az esetleges kellemetlenségért ezúton is szíves elnézést kérnek - olvasható a Magyar Telekom válaszában.

Továbbra sincs magyarázat arra, hogy ha van több, egymástól független forrásból áramellátásuk (ezt hívják redundanciának), s generátoruk is, akkor miért nem tudták elkerülni az üzemszünetet.