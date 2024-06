Ebben a vármegyében igen olcsón lehet ingatlanhoz jutni – a román és az ukrán érdeklődőknek is feltűnt már

Formabontónak számít Békés vármegye ingatlanpiaca több szempontból is. Nem a székhelye, Békéscsaba a legdrágább, hanem Gyula, amely üdülő, illetve fürdőváros – ismertette lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Békés vármegyében az albérletpiacon Gyula a legdrágább 165 ezer forintos havi átlaggal / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Az eladó ingatlanokra Gyulán jelenleg 417 ezer forint az átlagos négyzetméterár, míg Békéscsabán 400 ezer forint, amivel az egyik legolcsóbb megyeszékhelynek számít, maga a vármegye pedig az egyik legolcsóbbnak. A másik ilyen vármegye Nógrád, amely térség bőven rejt felfedezhető értékeket.

Békés vármegyében mindössze

hét település van, ahol 200 ezer forintnál magasabbak az átlagos négyzetméterárak

– mutatott rá a szakértő. Van néhány olyan település is, például Mezőgyán vagy Kunágota, ahol az átlagos négyzetméterárak alig érik el az ötvenezer forintot. A gyakorlatban ez úgy mutatkozik meg, hogy ebben a térségben találni száz négyzetméteres házat 3-4 millió forintért is, igaz, az ilyen olcsó ingatlanok vagy nem lakhatók, vagy pedig jelentős felújítást igényelnek. Összevetésül országos szinten van olyan (új építésű) ingatlan, amelynek egy négyzetmétere kerül nagyjából ennyibe.

A román oldalon drágábbak a házak

Békéscsabán és Gyulán főleg házakból találni új építésűeket, az átlagos négyzetméteráruk pedig 700 és 800 ezer forint körül mozog, az új lakások piacán ezek sem számítanak drágának.

A térségi aktivitása egyébként elmarad akár csak a szomszédos Csongrád-Csanád vármegyétől is, Békés vármegyében jelenleg 2600 lakóingatlant kínálnak eladásra, ez 20 százalékkal több, mint tavaly júniusban. A szakértő megjegyezte,

az alacsony árak egyben lehetőséget is jelentenek, méghozzá az ingázók számára.

Ugyanis a szomszédos romániai oldalon drágábbak a házak, Aradig pedig autópályán lehet eljutni.

A határ menti vásárlókkal az eladók is számolnak, és ehhez hozzátett az orosz–ukrán háború is – mutatott rá Balogh László –, minden második hirdetésben ugyanis euróban is feltüntetik a kínálati árat.

Házat lehet venni babaváróból

Az alacsonynak mondható kínálati árakból az is következhetne, hogy szinte minden békési településen elérhető legyen a azonban a hetvenötből „mindössze” 59 településen igényelhető ez a támogatásforma. Az ok igen egyszerű. A megyében kevés a település, és bőven van, amelyiket ötezernél többen lakják. Ám ez pont olyan térség, ahol akár babaváróból is lehet házat venni.

Ami pedig az albérletpiacot illeti, itt is Békéscsaba számít a legolcsóbbnak, a másik ilyen Salgótarján. Békéscsabán 85 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, Orosházán 100 ezer, míg Szarvason 70 ezer – sorolta Balogh László. Itt is Gyula a legdrágább 165 ezer forintos havi átlaggal, az üdülővárosban nagyobb számban találhatók kiadó apartmanok, azokat pedig egy bizonyos bevételszint alatt nem lenne érdemes bérbe adni.