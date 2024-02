Minden alapinfó, amit a felvételiről tudni kell Február 15., csütörtök a határidő, ameddig mindenkinek el kell döntenie, mely felsőoktatási intézményben és milyen szakon kíván továbbtanulni – sőt, technikailag a tavaszi érettségire jelentkezésnek is ma van a határideje. A decemberben megjelent felsőoktatási felvételi tájékoztató január végén frissült, és elérhető a Felvi.hu honlapon. Mivel tavaly óta a teljes felsőoktatási felvételi eljárás digitális, ugyancsak a Felvi.hu E-felvételi alpontjában kell feltölteni az összes szükséges dokumentumot a határidőig, ugyanakkor a jelentkezés folyamatosan tölthető, menthető, újra megnyitható. Hiánypótlásra, a jelentkezési helyek sorrendjének egyszeri módosítására, esetleg a jelentkezés visszavonására is itt nyílik lehetőség július 10-ig. Fontos megjegyzés: az összes felvételizőnek rendelkeznie kell ügyfélkapus hozzáféréssel, ezen keresztül lehet jelentkezni és hitelesíteni a jelentkezést. A felvételi pontokat 500 pontos rendszerben számítják: 200 pont jár a tanulmányi eredmények alapján,

200 pont jár az érettségi eredményekért is,

100 többlet-, úgynevezett intézményi pontot lehet még szerezni, amelyek felsőoktatási intézményenként eltérők lehetnek.

A maximálisan elérhető 500 ponton felül még 64 extra pontot is lehet szerezni az önkéntes tartalékos katonai szolgálatért, amelynek időtartamától függően 16, 32 vagy 64 pontot írnak jóvá. A ponthatárokat várhatóan július 24-én hozzák nyilvánosságra.