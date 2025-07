Felélénkült a figyelem, pedig abban nincs semmi extra, ami most az egyik paksi blokkal történik

Rendre nagy figyelmet kap, egyesekben aggodalmat is kelt a Paksi Atomerőmű egy-egy blokkjának karbantartás miatti leállása, de csak azért, mert nagy teljesítményű egységről van szó, és mert sokak figyelmét elkerüli, hogy a leállást előre megtervezték. Vagyis fel lehetett készülni rá. Ezért le is kell szögezni, hogy a karbantartás miatt senkinek nem kerül veszélybe az áramellátása, nem kell aggódni a villamosenergia-rendszer (VER) egyensúlyáért, de még az áramárak hirtelen megugrása miatt sem.

A paksi karbantartás, nagyjavítás rutinmunka, nem zavar be az áramellátásba / Fotó: MVM Paksi Atomerőmű

Más blokkok is visszavettek zavar, karbantartás vagy rendszerszabályozás miatt

Jól példázza a feleslegesen aggódók aránytévesztését, hogy miközben az egyik paksi blokk mostani kényszerpihenője idején 479 megawattnyi teljesítmény esett ki a rendszerből, most éppen ennél több, összesen további 579 megawattnyi is hiányzik részben műszaki hibák miatt. A leállásokat vagy termeléscsökkenéseket hat hazai erőmű együtt kilenc blokkjából jelezték. Ezek közül a nem tervezettekre értelemszerűen nem is készülhetett fel a piac. Májusban összesen 990 megawattnyi termelés esett ki a hazai rendszerből a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal havi jelentése szerint, ebből a 389 megawattnyi volt egyedül a gázüzemű erőművek tervezett kiesése.

Mégsem aggódik a nagyközönség, mivel nem is igen tud e kiesésekről, de így van rendjén. A VER egyensúlyát a rendszerirányító Mavir, vele együttműködve pedig az elosztótársaságok és az erőművek kézben tartják, az egyéb belföldi áramtermelő lehetőségek és az import pedig rendelkezésre állnak. A cikk írása idején például a hazai áramtermelés mintegy háromötödét a naperőművek adták. Annyit termeltek, hogy az áramuk befogadása miatt a gázblokkok termelését kicsit még vissza is kellett fogni, közben exportra is jutott villamos energia bőven. Óriási hiba összemosni tehát a tervezett magyarországi karbantartás esetleges hatását például a műszaki okokra visszavezethető spanyolországi áramszünetével, ugyanis van, ahol már ez is felmerült. Ha már bajt keresünk, akkor a villamosenergia-rendszer nem tervezett kieséseit, zavarait kell vizsgálni. Ennek magyarországi kockázatairól Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára írt részletesen májusban a Portfoliónak, a spanyolországi blackout kapcsán.