Árzuhanás Promóciót hirdetett meg a SPAR Magyarország – derült ki a kiskereskedelmi lánc közleményéből.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ennek keretében hetente teszi közzé a terméklistáinak csökkenő árait a SPAR és Interspar áruházakban. Minden hétfőn konkrét terméklista jelenik meg, feltüntetve az árcsökkenés mértékét. Előfordulhat, hogy a már listán szereplő termékek ára később még tovább esik,

Az árcsökkenés mértéke ettől a héttől terméktől függően 5 és 39 százalék között lesz.

Az Árzuhanás Promócióban ezúttal a következő árucikkek érhetők el, mellette az árcsökkenés mértéke:

kenyerek, kalácsok – 13–39 százalék,

szalámik, sonkák, párizsik – 5–21 százalék,

száraztészták – 5–10 százalék,

rizsek – 6–8 százalék,

tejfölök, UHT-tejek, joghurtok, kefirek, túrók – 5–10 százalék,

egyes lisztek – 9 százalék.

A SPAR megjegyezte, hogy március 2-ától 16–36 százalékkal olcsóbban kínálja sajtválasztékának meghatározott cikkeit. Emellett januárban több mint 600 vegyi áru és kozmetikai cikk fogyasztói árát csökkentette, elérve, hogy ezek ellenértéke a drogériákban kapható termékek áránál ne legyen magasabb.

A SPAR is beszállt a boltok árháborújába

Nem csupán arról van szó, hogy a SPAR csökkenti az árait, az látszik, hogy egyre kiterjedtebb a magyar kiskereskedelemben a két hónapja tartó árháború. Ennek az első szereplője az Aldi volt, amelyet a CBA, a Lidl, majd a Penny ókövetett. Sokáig úgy tűnt, hogy a SPAR nem áll be abba a sorba, hogy direkt csökkentse egy-egy termék árát, ehelyett a saját akcióival kínált alacsonyabb ellenértékeket. Most azonban majdnem tucatnyi termék árát vágta vissza látványosan, igaz, továbbra is egy egyedi program keretében. Ebből a szempontból a SPAR lépése inkább a Lidl stratégiájára emlékeztet: a német diszkont sem egy-egy termék árát mérsékelte, hanem több százét.

Kifejezetten érdekes a Tesco megoldása. A brit hátterű lánc többször is hangsúlyozta, hogy nem a célzott árcsökkentésekben hisz, hanem a tartósan alacsony árakban a vásárlói kosár egészére vetítve. Ennek érdekében azt vállalta, hogy amennyiben egy adott terméket a Tesco-árazáshoz képest máshol olcsóbban lehet megvásárolni, a különbözetet visszatéríti az adott vásárlónak.