Minden éppen egy hónapja kezdődött. Február 6-án az Aldi előállt a hírrel, hogy tartósan 20 százalékkal csökkenti a vaj árát. A lépés a legnépszerűbb vajakra vonatkozott, amelyek ára így 1199 forint helyett 959 forintra mérséklődött. A lépés nyilvánosan is megtört egy másféléves drágulási folyamatot, ezért mindenképp mérföldkőnek számít. Ugyanakkor nem kell hasra esni tőle: 2022 januárja és 2023 februárja között a saját márkás vaj 88 százalékkal drágult, vagyis ennek csak egy kisebb részét engedték el.

Az Aldi kezdte, a Lidl folytatta az árháborút. Fotó: Komka Péter / MTI

Milyen élelmiszerek ára csökkent februárban?

Akárhogy is, ezzel kirobbant az árháború a boltokban. Rá egy napra a Lidl állt elő azzal, hogy 21, illetve 25 százalékkal szállítja le a nála kapható, legnépszerűbb vajak árát. Ezek a termékek az 1199 forintos ár helyett 899 forintért vásárolhatók meg. Közben az is kiderült, hogy a CBA bár nem verte nagy dobra, 10-15 százalékos árcsökkenést hajtott végre a polcain és nem csupán a vajnál, hanem a tejtermékek egy részénél, a gyümölcsleveknél és a teáknál is. Ezzel nem ért véget a sor. A következő szereplő a Penny volt, amelyről február 10-én írtuk meg, hogy 20 százalékkal csökkenti a vaj árát. És még mindig nem került pont a mondat végére: a Tesco ugyan direkt módon nem szállította le az árait, de kiderült, hogy leköveti a legolcsóbb piaci árazást. Így végeredményben náluk is olcsóbban lehet megkapni a vajat. A Spar is a saját akcióiban hisz, nem pedig az egyszeri árcsökkentésekben.

Több száz termék árát csökkentették a boltok

A Tesco viszont új fegyvert alkalmazott az árháborúban: már nem csak februári árcsökkentésről beszélt, hanem arról is, hogy január óta több mint kétezer termék árát vágta vissza átlagosan majdnem 10 százalékkal. A bejelentésnek természetesen volt előzménye, hiszen a Lidl néhány nappal korábban arról adott ki közleményt, hogy 2023 eleje óta közel 200 termék árát csökkentette tartósan azért, hogy hogy a vásárlók számára a lehető legjobb árakat tudják biztosítani. Az intézkedésnek köszönhetően az érintett termékek akár 25 százalékkal olcsóbban szerezhetők be.

Milyen élelmiszerek ára csökkent márciusban?

Miután kiderült, hogy az árcsökkentés tulajdonképpen január óta tart, az árháború márciusra is kitartott. Sőt, ha lehet, még nagyobb elánnal nyílt újabb front a boltok között. A kezdeményező ezúttal is az Aldi volt, amely március 1-jén kihirdette, hogy folytatja az alapvető élelmiszerek körében a tartós és jelentős árcsökkentést. Szerdától az áruházlánc terméktől függően 20–23 százalékkal alacsonyabb áron kínálja magyar beszerzésű trappista sajtjait. Ennek köszönhetően a kilós kiszereléseknél például 4790 forint helyett 3790 forint, 3890 forint helyett 2990 forintos árakat alkalmaznak. A válaszcsapás ezúttal a CBA-tól érkezett meg, amely 20 százalékot meghaladó mértékű árcsökkentést hajtott végre a trappista sajtoknál ugyancsak március 1-jétől. A Lidl sem sokat késlekedett és arról tájékoztatták a Világgazdaságot, hogy március 6-tól, hétfőtől jelentős mértékben és tartósan csökkenti a kínálatában található, legnépszerűbb sajtok árát. Ezzel a sajtok ára kiszereléstől és típustól függően akár 25 százalékkal csökken. A sajtok mellett ráadásul más termékek ára is esik:

így 16 százalékot esik a Combino durum száraztészták (spaghetti, fusilli, penne rigate, chifferini) ára is, de csaknem negyedével kevesebbet kell fizetnünk a Pikok szeletelt sertés szendvics sonkáért is.

Kedvezőbb lesz a Kania fűszerpaprika, a W5 mosogatógép tabletta, a Siempre tisztasági betét vagy a különböző méretű és kiszerelésű Lupilu Nature pelenkák ára is.

Milyen termék ára csökken legközelebb?

A CBA jóvoltából erre a kérdésre is tudjuk már a választ. Fodor Attila, a cég kommunikációs igazgatója a múlt pénteken azt mondta lapunknak, hogy néhány napon belül a CBA és a Príma üzleteiben csökkeni fog a száraztészta ára, az árcsökkentés mértéke 5 százalék körül alakul. Az árváltozás hátterében az áll, hogy a legnagyobb magyar beszállító, a Gyermelyi a múlt héten ugyanekkora arányban mérsékelte a száraztészta átadói árát. Ezt az árelőnyt adja át teljes egészében a CBA a vásárlóknak. Arra lehet számítani, hogy mivel a Gyermelyi a hazai tésztapiac vezető szereplője, a többi termék árazása is leköveti a csökkenést, és a beszállítók rövid időn belül a többi boltnál is leviszik az áraikat. Ezt az árelőnyt pedig a kereskedők szinte biztosan továbbadják a fogyasztóknak, hiszen ellenkező esetben kiárazódnának a most már második hónapja tartó, kifejezetten éles kiskereskedelmi árversenyből.