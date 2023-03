A Penny Market is bevezeti fizetős parkolási rendszert, az Ugytudjuk.hu olvasója jelezte, hogy már érvényben van az a szisztéma, ami egyórás ingyenes parkoló használat után díjat számít fel. A szombathelyi üzlet elé kihelyezett információs tábla szerint

1–2 óra között 2500 forintot, 2 óra után pedig óránként 5000 forintot kell fizetnie a parkolni vágyóknak.

Fotó: Váli Miklós

A szintén Szombathelyen található Hunyadi úti Lidl esetén már decemberben hasonló intézkedést vezettek be.

A Penny egyelőre nem kommentálta a változást, de valószínűleg azért dönthettek így, mert az áruház parkolóját több olyan vásárló is használja, aki a szomszédos bevásárlóközpontba tér be. Azt egyelőre nem tudni, hogy az áruházlánc a többi hazai üzleténél is bevezeti-e a parkolási rendszert.

Miközben a boltok mindent bevetnek a forgalomért, és nem kímélik többé az árakat, a kereskedelmi lánc döntése meglepetésként hatott.

A bolt azonban szintén belépet az árversenybe: a láncról február 10-én írtuk meg, hogy 20 százalékkal csökkenti a vaj árát.

A Penny a Világgazdaságnak elmondta, hogy a kereskedelmi lánc „jelen helyzetben és ezután is a vásárlói igényeit tartja elsőlegesen szem előtt”. Ennek érdekében

minden olyan bejelentést, panaszt is kivizsgál, ami a vásárlók parkolási lehetőségeit veszélyezteti.

Amennyiben egy adott üzletnél indokolttá válik az ingyenes parkolás időbeni szabályozása, abban az esetben a vállalat fontolóra veszi a korlátozás lehetőségeit. „Jelenleg azonban nem tervezzük, hogy bármelyik másik, környékbeli üzletünk parkolójánál bevezetjük az időkorlátos parkolási rendszert” – közölte a cég.

Az árucikkek köre folyamatosan bővült: míg első lépésben egy-egy termék árát csökkentették, például a tésztáét vagy a sajtét, ám mára a mennyiség lett a főszereplő. Az árak csökkentése annak szólt, hogy a kiskereskedelmi forgalom drámaian beszakadt, az áremelkedés miatt a vásárlók visszafogták a költekezésüket, ami meglátszott az értékesítés volumenén. Ez nagyon fontos eleme a folyamatnak, ugyanis ez a helyzet sem a gyártói, sem a kereskedői oldalnak nem jó.