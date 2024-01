Folytatódik a harc a magyar kiskereskedelemben a munkavállalókért, ennek pedig az egyik leglátványosabb jele az egymást érő bejelentések a béremelésekről.

Újabb durva béremelést jelentettek be Magyarországon: iparkodhat a Lidl. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A SPAR és az Aldi már kihirdette a januári fizetésemelésről szóló döntését, hozzájuk csatlakozott most az Auchan. A piacvezető Lidl egyelőre nem közölt részleteket az idei bérfejlesztésről, igaz, ők tavaly kétszer is emeltek a fizetéseken. Ettől függetlenül ezt az idén is meg kell tenniük, látva a riválisaik ajánlatait a munkaerőpiacon.

Mennyi a fizetés az Auchannál?

Ugyanis az Auchan arról tájékoztatott, hogy

január 1-jétől 12,5 és 21,3 százalékig terjedően emeli az áruházaiban fizikai munkakört betöltő munkatársai fizetését.

Mindez azt jelenti, hogy a logisztikán például egy magasemelős-targoncás munkatárs jövedelme átlagosan bruttó 709 ezer forint lesz az év elejétől.

Hogy közelebbi képet kapjunk az Auchan fizetéseiről, érdemes a legtöbb munkatársat foglalkoztató régiókban a szakképzettséget nem igénylő áruházi pozíciókat vizsgálni. Ezekben a munkakörökben az alapfizetések idén havonta bruttó 380 ezer forinttól (próbaidő alatt 360 ezer forint) indulnak, az elérhető bruttó jövedelem pedig 539 ezer forintig terjedhet. A vállalat a bérpolitikája értelmében a szakképzettséget és a teljesítményt külön is díjazza, és támogatja a belső fejlődést.

Az áruházi fizikai munkakörökben dolgozók egyébként több mint negyven kereskedelmi pozíció közül válogathatnak, amelyekben a legmagasabb elérhető bruttó jövedelem 630 ezer forint. A logisztikán dolgozó komissiózó munkatársak jövedelme a próbaidő lejárta után, a teljesítményalapú prémiummal kiegészülve átlagosan havi bruttó 679 ezer forint.

Milyen cafetéria van az Auchannál?

A kereseteket a béren kívüli juttatások egészítik ki. A vállalat továbbra is biztosítja munkatársainak

a vásárlási kedvezményt

és a cafeteriakártyát,

valamint a jogszabályi minimum felett támogatja a munkába járás költségét.

Ezenkívül a kockázati élet- és balesetbiztosítás, a kiemelt kockázatú betegségbiztosítás,

az egészségügyi szűrőprogram is elérhető minden Auchan-munkatárs számára.

A 2024-es évben elindul a munkavállalói támogató program, amelyet a munkatársak és a családtagjaik vehetnek igénybe pénzügyi, jogi és életvezetési kérdésekben.

Végül a vállalat továbbra is fenntartja a kiskereskedelmi piacon egyedülálló részvényesi programját, amellyel minden foglalkoztatottja élhet.

„Az ideivel együtt az elmúlt három évben jelentős összeget, több mint 11 milliárd forintot fordítottunk a jövedelmek fejlesztésére. A jelenlegi gazdasági helyzetben mindenki számára fontos a biztonság, a tervezhetőség és a stabilitás, az idei bérpolitika kialakításánál ezeket a szempontokat is figyelembe vettük” – értékelte a bejelentést Sós Gabriella, az Auchan országos HR-igazgatója.