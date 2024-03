Megújul a Lidl hűségprogramja – közölte csütörtökön a kiskereskedelmi lánc. Közleményükben azt írták, hogy a változásnak köszönhetően még egyszerűbb lesz a Lidl Plus használata.

Azonnali döntés: átalakul a Lidl Plus (Fotó: Shutterstock)

A döntés azonnal, mától érvényes és sokakat érint, mert a Lidl Plus nagy népszerűségnek örvendő digitális hűségprogram. A Lidl Magyarország közel 3 évvel ezelőtt vezette be digitális hűségprogramját. Ma már a vásárlók több mint 40 százaléka használja.

Hogyan változik meg a Lidl Plus?

A Lidl folyamatosan fejleszti applikációját, ami most újabb állomásához érkezett. Az itthon piacvezető bolt azt közölte, hogy a változásoknak köszönhetően az applikáció alkalmazása még egyszerűbbé válik, az újonnan bevezetett ajánlatokat ugyanis ezentúl nem kell aktiválni, a kedvezményeket automatikusan levonják a Lidl Plus kártya beolvasásakor. A cég ezzel szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy még egyszerűbb, gyorsabb legyen a bevásárlás és nem utolsó sorban még több maradjon a családi kasszában.

Egyrészt minden Lidl Plus-t használó vásárlónk garantáltan részesül a kedvezményekben, ezáltal még többet spórolhatnak akár már a húsvéti készülődés során is. Másrészt felhasználói oldalról is sokkal egyszerűbbé válik a folyamat – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A hűségprogram részeként a vásárlók a mindenki számára elérhető ajánlatok mellett a jövőben is kapnak egyedi kuponokat, ezeket azonban továbbra is aktiválni kell majd. A speciális kedvezményeket az applikáció a korábbi vásárlási szokások alapján kínálja fel, de mindenképpen ajánlott beállítani a kedvenc áruházat is, hiszen egyedi bolti akciók is előfordulhatnak, amelyről csak azok a felhasználók értesülnek, akik az érintett áruházat jelölték meg kedvencnek. Emellett a kupon szekcióban találhatók meg a nyereménykuponok.

Az applikációban elérhető az akciós szórólap és a nyugták digitális változata is.

Utóbbi nagy előnye, hogy nem kell őrizgetni a papír alapú blokkokat, ugyanis az visszáruzásra is elfogadják, sőt arra is van lehetőség, hogy a vásárlók kedvencként megjelöljék azokat a digitális nyugtákat, ami később fontos lehet. Továbbá a terméknév beírásával kereshetők is a nyugták.

Emellett bevásárlólista is készíthető, ahogy a legközelebbi Lidl áruházat is felkínálja az alkalmazás. De gyorsan elérhetőek a Lidl konyha receptjei is. Aki pedig elektromos autóval rendelkezik, az applikáción keresztül tud a legkedvezőbb áron tölteni a Lidl parkolókban található e-töltőállomásoknál.