A Lidl közleményében írta meg, hogy a több forrás szerint is a legolcsóbb élelmiszerlánc volt, amikor azzal a szlogennel reklámozták magukat, hogy a „Lidl a legolcsóbb élelmiszerlánc”. A cég azt írta az állásfoglalásában, hogy a reklámot ugyan a Debreceni Egyetem és a Pénzcentrum felméréseire alapozták, de a HVG és a G7 kutatásai alapján is a legolcsóbbnak számítottak. Kiemelték, hogy a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett online Árfigyelő rendszer szerint is több hónapban náluk voltak a legalacsonyabbak az árak.

A Lidl reagált a 90 milliós GVH-bírságra.

Fotó: Shutterstock

Ahogy arról korábban írtunk, a 90 milliós bírságot szabott ki a Lidlre, mivel a vizsgálatuk alapján a 2023. február 13-tól alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában alkalmazott, a „Lidl a legolcsóbb élelmiszerlánc” szlogen a fogyasztók megtévesztésére alkalmas. A versenyhatóság szerint a vállalat nem objektív adatokra alapozta ezt a kijelentést, így pedig szabálysértő volt az alkalmazása.

A Lidl reagált a GVH-bírságra