Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, februárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 4,6, naptárhatástól (és szökőnaphatástól) megtisztítva 1,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakában mérthez képest.

Teljes a tanácstalanság: az elemzők csak tippelik, mi történik a magyar boltokban / Fotó: Shutterstock

Csakhogy van egy másik mutató is, ami kifejezetten hervasztó. Havi alapon ugyanis már csökkenés állt be: februárban 0,6 százalékkal mérséklődött januárhoz képest a boltok forgalma. Miután meglehetősen széttartó a friss bolti statisztika, várható volt, hogy a kapcsolódó magyarázatok is eltérők lesznek. Ez így is történt.

A kormány szerint a boltok túl vannak a mélyponton

A leggyorsabb a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) volt, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy februárban tovább folytatódott a fogyasztás helyreállása,

éves alapon már második hónapja nő a kiskereskedelmi forgalom.

Az éves összevetést tekintve 2024 első két hónapjában töretlenül bővült a kiskereskedelmi forgalom volumene, amelyről immár kijelenthető, hogy – a 13 hónapon át tapasztalt mérséklődést követően – túljutva mélypontján a kilábalási szakaszba ért – értékeltek. Emlékeztettek arra is, hogy 2024 februárjára 3,7 százalékra szorította le a kormány az mértékét. Szerintük

az infláció összeomlása,

a reálbérek szeptember óta tartó növekedése,

így a fogyasztói bizalom erősödése

és az óvatossági motívum oldódása,

érdemben támogatta a kiskereskedelmi forgalom bővülését. Rámutattak, hogy a 2024-ben ismét 5 százalék feletti mértékben növekedő reálbérek a belső kereslet helyreállásának, a fogyasztás bővülésének egyik fő hajtóerejét fogják adni. Ezt igazolja az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem volumenének 2,7 százalékos növekedése.

Elemzők: ez gyenge volt

A körülmények ismeretében a mai kiskereskedelmi adat ismét gyengének mondható – jelentette ki a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábor azt mondta, hogy az 1,1 százalékos bővülés nem nevezhető jónak, hiszen a reálbérek több mint 10 százalékkal emelkedtek januárban (ezt kapják meg jellemzően február elején a munkavállalók), de a nyugdíjak reálértéke is emelkedett: a 3,7 százalékos inflációt az idén év elején 6 százalékos kísérte, de a bázisidőszakban a nyugdíjasok még nem rendelkeztek a 3,1 százalékos novemberi (persze visszamenőleges) pótlólagos nyugdíjemeléssel sem.

A háztartások óvatossága tehát továbbra is erős, és a jelek szerint csak lassan oldódik, ami kockázatot jelent a alakulása szempontjából és nagy bizonytalanságot az egész éves számok tekintetében. Kiemelte:

Az erőteljes bér- és mérsékelt inflációs folyamatok lehetővé tennék a fogyasztás felpörgését és a gazdaság erőteljes (3 százalékot meghaladó) növekedését, ennek bekövetkezése az első hónapok adatai alapján egyelőre bizonytalan, az előrejelzések ezért mindenképpen óvatosabbak.

Ami szerinte a mostani adatban kellemetlen meglepetés, az a nem élelmiszerek vásárlásának éves alapú 2,1 százalékos csökkenése. Ez azt jelenti, hogy a halaszthatóbb vásárlások esetében a háztartások még mindig óvatosak. Amit korábban már eleve elhalasztottak, azt nem pótolják. Ugyanakkor talán a lefelé vásárlás már mérséklődik a gazdaságban: a használtcikk-üzletek forgalma 13 százalékkal csökkent, míg az élelmiszerüzleteké 2,7 százalékkal nőtt, azaz talán kevésbé veszünk rosszabb minőségű élelmiszert és használt termékeket.

Folyamatosan vártuk, várjuk a bérfolyamatok alapján a forgalom fellendülését, ám ez csak kisebb részben következett be. A fundamentumok indokolnák a növekedést, ám ez mégsem történik meg – zárta kommentárját.

Óvatosak a magyarok, ezért nem költenek

Negatív meglepetést okozott, hogy havi alapon a várt bővülés helyett csökkent a forgalom volumene – közölte a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője. Molnár Dániel megjegyezte, hogy a havi alapú visszaesés a nem élelmiszer jellegű kiskereskedelemhez, illetve az üzemanyag-forgalomhoz kötődött, miközben az élelmiszer-forgalom havi bázison 0,7 százalékkal nőtt. Az éves adatok is azt mutatják, hogy az élelmiszer-, valamint az üzemanyag-forgalom emelkedik, miközben a nem élelmiszer jellegű volumene továbbra is elmarad a megelőző évi szintjéhez képest.

Az óvatossági motívum továbbra is erőteljesen jelen van a magyar gazdaságban. A reálbérek emelkedése ugyan lehetővé teszi a vásárlások szintjének növekedését, azonban ez egyelőre csak az élelmiszer-forgalomra koncentrálódik a kiskereskedelmen belül, a fogyasztók továbbra is visszafogják nem létfontosságú vásárlásaikat – értékelt. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a kiskereskedelem a következő hónapokban is tovább bővülhet, amit elsősorban a reálbérek, valamint a reálnyugdíjak emelkedése és az óvatossági motívum fokozatos oldódása segítheti. Ez utóbbi viszont, ahogy a mai adatok is mutatják, csak lassan következhet be.

A 2020-as szintnél tart a magyar kiskereskedelem

Ha az egyik fő gazdasági ágazat pozitív meglepetést hoz (ipar), a másik ezzel szemben mindig csalódást kelt – kezdte elemzését az ING Bank közgazdásza. Virovácz Péter szerint is érdemi negatív meglepetést okozott a kiskereskedelem. Jelezte, hogy mivel a 2023-as év elején nagyon alacsony volt a bázis (az üzemanyaghatás miatt), az éves bázisú index ezért tudott javulni az előző év azonos időszakához képest.

A részleteket nézve szerinte a legfontosabb meglepetést a nem élelmiszertermék jellegű üzletek forgalma okozta. Havi szinten ugyanis 1,1 százalékos visszaesést láthattunk ebben a szegmensben. Erősen visszaesett a bútor-, műszakicikk-üzletek, a könyv-újság-papíráru boltok és az illatszerüzletek forgalma is. Pedig itt az előző hónapban vaskos pozitív meglepetést láthattunk, vagyis februárban korrigáltak a mutatót.

Az igazán nagy meglepetés, hogy a csomagküldő és internetes kiskereskedelem közel 3 százalékkal csökkent.

Ez alapján tehát a januári 3 százalék körüli növekedés csak egy egyszeri hatás lehetett. „Ami miatt különösen negatív a friss adatok olvasata, hogy januárhoz hasonlóan februárban is volt érdemi kuponfizetés a lakossági állampapírok kapcsán” – tette hozzá. Úgy tűnik, hogy ez esetben a hozamok nem a kiskereskedelemben csapódtak le. Könnyen lehet, hogy ez most a szolgáltatószektorban jelent meg, de erre majd csak az első negyedéves GDP-adatok adnak választ.

Az élelmiszerüzletek forgalmának volumene havi alapon 0,3 százalékkal nőtt februárban, ugyanakkor az értékesítési mutatók 2024 elején még mindig a 2018 végén, 2019 elején látott szinteknek felelnek meg, vagyis van még mit javulnia az élelmiszer-kiskereskedelmi szektornak. Végül, de nem utolsósorban az üzemanyag-forgalomban is további negatív változást látni. A jövedékiadó-emelés miatt decemberre előrehozott tankolások után a január gyenge lett, de februárban sem jött visszapattanás. Sőt, a tovább emelkedő árak még visszafogottabb fogyasztást hoztak, és újabb 0,9 százalékkal csökkent havi alapon az üzemanyagkutak forgalma.

Historikus viszonylatban a kiskereskedelem egészének forgalma még mindig a 2020 végi, 2021 eleji szinteken tartózkodik. Mindazonáltal a következő hónapokban az alacsony bázis mellett a normalizálódó infláció és így az erős reálbér-növekedés támaszt nyújthat a kiskereskedelemnek.