Váratlanul új helyszínen folytatódik Kijev és Washington tárgyalása a békéről – Zelenszkij rendeletet adott ki

A következő napokban Svájcban tartanak konzultációkat ukrán és amerikai magas rangú tisztviselők a jövőbeli béketerv lehetséges paramétereiről, közölte szombaton Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára.

A béketerv tárgyalásán RusztenUmerov (jobbra) vezeti majd az ukrán gelegációt / Fotó: NurPhoto / AFP

„Ukrajna úgy áll ehhez a folyamathoz, hogy világosan tisztában van a maga érdekeivel. Ez az elmúlt napokban már folyamatosan zajló párbeszéd következő szakasza, és elsősorban a további lépésekre vonatkozó elképzelések összehangolására szolgál" – írta Umerov a Facebookon.

Kiemelte, hogy Kijev értékeli az amerikai fél részvételét és készségét a konkrét tárgyalásra.

Ukrajna továbbra is felelősségteljesen, professzionálisan és következetesen fog eljárni, úgy, ahogyan azt nemzetbiztonságunk megkívánja

– szögezte le.

Nehéz időszakban jött a béketerv

A Reuters emlékeztetett, hogy a tárgyalásokról szóló bejelentése egy olyan időszakban jött, amikor Ukrajna és az európai szövetségesei igyekeznek összehangolni a választ Donald Trump 28 pontos béketervére, amelynek elfogadására az amerikai elnök jövő csütörtökig, hálaadásig adott határidőt Volodimir Zelenszkijnek.

Az ukrán elnök figyelmeztette a nemzetet, hogy Ukrajna nehéz választás elé került: vagy a méltóságát és a szabadságát veszíti el, vagy pedig az Egyesült Államok támogatását.

Katonai delegációval tárgyalnak

Zelenszkij egyébként kiadott egy rendeletet, amelyben meghatározta az Ukrajna és az Egyesült Államok, valamint más nemzetközi partnerek közötti tárgyalási folyamatban részt vevő ukrán delegáció összetételét.

A európai szövetségesek is egyeztetnek a béketervről a G20-csúcstalálkozója követően / Fotó: AFP

Az elnök honlapján közzétett dokumentum szerint a küldöttség kilenctagú. A delegáció élén Andrij Jermak, az elnöki iroda vezetője áll, helyet kapott benne mások mellett Rusztem Umerov RNBO-titkár, Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés főnöke, Oleh Ivascsenko, az ukrán külső hírszerzés vezetője, Andrij Hnatov vezérkari főnök és Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes.

Umerovék a hadseregért felelős államtitkár, Dan Driscoll vezette katonai delegációval tárgyalnak. Az AFP tudósítása szerint azonban Zelenszkij rendeletében szerepelnek „az Orosz Föderáció képviselői is”;

Moszkva azonban nem erősítette meg egyelőre, hogy csatlakozik a tárgyalásokhoz.

Nem segít a korrupciós botrány

Zelenszkij a Telegramon szombaton közzétett videóbeszédében megismételte, hogy az igazi béke mindig a garantált biztonságon és igazságosságon alapul.