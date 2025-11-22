Brüsszel visszatáncol: évekig fenyegette a techóriásokat, most behódol nekik – késik az MI-szigor, lazul az adatvédelem

Az Európai Bizottság olyan változtatásokat javasolt az uniós digitális szabálykönyvben, amelyek gyökeresen átalakítanák a Big Tech adatkezelési lehetőségeit. A csomag szerint később lépnének életbe a szigorú MI-szabályok, lazulnának az adatvédelem határai, és kevesebb cookie-pop-up zavarná a felhasználókat.

Az Európai Bizottság átfogó csomagja jelentősen lazítaná a Big Techre vonatkozó adatvédelmi és MI-szabályokat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A „Digital Omnibus” névre keresztelt javaslatcsomag radikálisan új fejezetet nyitna az EU adatvédelmi és mesterségesintelligencia-szabályozásában. A

kritikusok szerint Brüsszel gyakorlatilag kinyitja a kaput a nagy technológiai vállalatok előtt, és olyan engedményeket ad nekik, amelyek húsz éve nem látott mértékben lazítanák az adatvédelmi kereteket.

A Bizottság azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az európai adatvédelem továbbra is világszínvonalú marad, ám civil szervezetek attól tartanak: a rugalmasság most először valóban a Big Tech érdekeit szolgálja.

A leglátványosabb változás az MI-szabályok csúsztatása. A magas kockázatú mesterséges intelligenciákra vonatkozó szigorú előírások a tervezett 2026 augusztus helyett csak 2027 decemberben lépnének életbe. Ez 16 hónap extra időt jelent a vállalatoknak olyan területeken, mint a rendvédelem, a kritikus infrastruktúra működtetése vagy a biometrikus azonosítás – vagyis pont ott, ahol a visszaélések lehetősége a legnagyobb.

Adatvédelmi kiskapu helyett megnyílik a főbejárat a Big Tech előtt

A legvitatottabb elem mégis az adatkezelés újraszabása. A javaslat szerint az EU pontosabban meghatározná, mikor számít egy adat valóban anonimnak – és ezzel sokkal szélesebbre tárná a kaput a vállalatoknak az adathalmazok felhasználására. Ha egy cég „ésszerűen” nem tudja visszafejteni, kihez tartozik az információ, akkor azt már nem tekintik személyes adatnak.

A mesterséges intelligencia betanításához ez óriási előnyt jelent: akkor is használhatnak egészségügyi vagy biometrikus adatokat tartalmazó csomagokat, ha azok eredetileg érzékeny információkat tartalmaznak, feltéve, hogy a cégek igyekeztek ezeket eltávolítani.

A kritikusok szerint ez olyan gumiszabály, amely megágyazhat a visszaéléseknek.

A felhasználók oldalán a változások leginkább a bosszantó cookie-pop-upok számának radikális csökkenésében lesznek érezhetők. A sütiszabályok átkerülnek az általános adatvédelmi rendeletbe, így a látogatók egy kattintással, akár hat hónapra előre rögzíthetik a preferenciáikat – vagy a böngészőben, rendszerbeállításokban állíthatják be az összes weboldalra érvényes engedélyeket. A honlapoknak továbbra is külön engedélyt kell kérniük minden, eszközön tárolt adat eléréséhez, de az egyszerű, analitikai funkciók már nem követelnek pop-upot.