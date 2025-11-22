Kemény büntetésekkel csap le Franciaország a renitens légiutasokra

Franciaország szigorú fellépést jelentett be a renitens légiutasokkal szemben, arra hivatkozva, hogy a szabályszegő magatartás „egyre növekvő veszélyt jelent a repülésbiztonságra”. Franciaország rendelete november 8-án lépett hatályba, és létrehoztak egy külön adatbázist is, amelyben a francia légitársaságok bejelenthetik a „káros magatartást” – tájékoztatott az Euronews.

Franciaország szigorú szabályozással lép fel a repülőkön egyre gyakoribbá váló rendbontások ellen / Fotó: Shutterstock

Azok az utasok, akik megsértik a három fő szabály valamelyikét, mostantól akár 10 000 eurós bírságra számíthatnak. Ismételt szabálysértés esetén pedig akár 20 000 euróra is.

A tiltott magatartások közé tartozik például

az elektronikus vagy elektromos eszköz használata, ha annak használatát a repülés egy részére vagy egészére megtiltották,

a személyzet munkájának vagy biztonsági feladatainak akadályozása,

illetve a személyzet által adott biztonsági utasítások megtagadása.

A legsúlyosabb esetekben az utas akár négy évre szóló repülési tilalmat is kaphat.

Ezek a szankciók minden olyan járatra vonatkoznak, amelyet Franciaország által kiadott működési engedéllyel rendelkező légitársaság üzemeltet.

Az új szabályok a jelenlegi francia közigazgatási szankciók mellett élnek majd, amelyek a legsúlyosabb esetekben büntetőeljárást is maguk után vonhatnak. Ez akár öt év börtönt és 75 000 eurós pénzbírságot is jelenthet.

A kormány az intézkedéseit azzal támasztotta alá, hogy Európában a légügyi hatóságok havonta 200 és 500 közötti fedélzeti incidenst jelentenek. Philippe Tabarot közlekedési miniszter szerint a rendbontó viselkedés veszélyezteti a repülésbiztonságot, és rontja a személyzet munkakörülményeit.

A Ryanair már beperelte egy utasát rendbontás miatt

Az utazási szabályok betartására hozott intézkedéseket az a januári eset is alátámasztja, amikor a Ryanair 15 ezer euróra perelte be egy volt utasát, aki az ír légitársaság egyik utasszállítója fedélzetén úgy viselkedett, hogy a repülőnek kényszerleszállást kellett végrehajtani, ami hatalmas károkat okozott nemcsak a fapados cégnek, de a többi utazónak is.

A renitens utas egy, az írországi Dublinból a spanyolországi Lanzarote szigetére tartó, 2024. április 9-i járatán okozott akkora bonyodalmakat, hogy a gép kapitányának nem volt más választása, mint a portugál Portóban kényszerleszállást végrehajtani. A szükséges eljárások lefolytatása miatt a gép aznap már nem is tudott továbbindulni eredeti úti célja felé, ezért a légitársaságnak helyben kellett elszállásolnia 160 utast, ami egyértelműen jelentős negatív anyagi vonzatokkal járt, arról nem is beszélve, hogy a járat utasai csak egy nappal később érték el Lanzarotét, így őket is kár érte, és nem csak anyagi értelemben, hiszen egy teljes napi nyaralást is elbuktak.