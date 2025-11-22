Kemény büntetésekkel csap le Franciaország a renitens légiutasokra
Franciaország szigorú fellépést jelentett be a renitens légiutasokkal szemben, arra hivatkozva, hogy a szabályszegő magatartás „egyre növekvő veszélyt jelent a repülésbiztonságra”. Franciaország rendelete november 8-án lépett hatályba, és létrehoztak egy külön adatbázist is, amelyben a francia légitársaságok bejelenthetik a „káros magatartást” – tájékoztatott az Euronews.
Azok az utasok, akik megsértik a három fő szabály valamelyikét, mostantól akár 10 000 eurós bírságra számíthatnak. Ismételt szabálysértés esetén pedig akár 20 000 euróra is.
A tiltott magatartások közé tartozik például
- az elektronikus vagy elektromos eszköz használata, ha annak használatát a repülés egy részére vagy egészére megtiltották,
- a személyzet munkájának vagy biztonsági feladatainak akadályozása,
- illetve a személyzet által adott biztonsági utasítások megtagadása.
A legsúlyosabb esetekben az utas akár négy évre szóló repülési tilalmat is kaphat.
Ezek a szankciók minden olyan járatra vonatkoznak, amelyet Franciaország által kiadott működési engedéllyel rendelkező légitársaság üzemeltet.
Az új szabályok a jelenlegi francia közigazgatási szankciók mellett élnek majd, amelyek a legsúlyosabb esetekben büntetőeljárást is maguk után vonhatnak. Ez akár öt év börtönt és 75 000 eurós pénzbírságot is jelenthet.
A kormány az intézkedéseit azzal támasztotta alá, hogy Európában a légügyi hatóságok havonta 200 és 500 közötti fedélzeti incidenst jelentenek. Philippe Tabarot közlekedési miniszter szerint a rendbontó viselkedés veszélyezteti a repülésbiztonságot, és rontja a személyzet munkakörülményeit.
A Ryanair már beperelte egy utasát rendbontás miatt
Az utazási szabályok betartására hozott intézkedéseket az a januári eset is alátámasztja, amikor a Ryanair 15 ezer euróra perelte be egy volt utasát, aki az ír légitársaság egyik utasszállítója fedélzetén úgy viselkedett, hogy a repülőnek kényszerleszállást kellett végrehajtani, ami hatalmas károkat okozott nemcsak a fapados cégnek, de a többi utazónak is.
A renitens utas egy, az írországi Dublinból a spanyolországi Lanzarote szigetére tartó, 2024. április 9-i járatán okozott akkora bonyodalmakat, hogy a gép kapitányának nem volt más választása, mint a portugál Portóban kényszerleszállást végrehajtani. A szükséges eljárások lefolytatása miatt a gép aznap már nem is tudott továbbindulni eredeti úti célja felé, ezért a légitársaságnak helyben kellett elszállásolnia 160 utast, ami egyértelműen jelentős negatív anyagi vonzatokkal járt, arról nem is beszélve, hogy a járat utasai csak egy nappal később érték el Lanzarotét, így őket is kár érte, és nem csak anyagi értelemben, hiszen egy teljes napi nyaralást is elbuktak.
A Ryanair egy írországi bíróságon nyújtotta be keresetét volt utasa ellen, és ezzel egyből történelmet is írt. Bíróságon keresztül érvényesített kártérítésre ugyanis korábban még egyetlen légitársaság sem tartott igényt hasonló ügyben.