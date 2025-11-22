Deviza
Stadler
Lázár János
motorvonat

Lázár Jánost felháborították a kritikák – tiszta vizet öntött a pohárba

A miniszternek elege van a hazugságokból. Lázár János helyretette a tényeket a Stadler-motorvonatokról.
VG
2025.11.22., 17:45

Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteken jelentette be, hogy Magyarország az idén 93 darab motorvonatot vásárol 80 milliárd forint értékben, amelyek szállítását, felújítását, szervizelését a Stadler fogja végezni.

Lázár Jánost felháborították a kritikák / Fotó: Lázár János / Facebook

A bejelentésről a Világgazdaság is beszámolt, de úgy tűnik, hogy nem minden tudósítás nyerte el a tárcavezető tetszését, mert a hétvégén a Facebookon reagált az olvasottakra.

„Az ember zsebében kinyílik a svájci bicska, hogy mennyi hazugságot írtak egyesek arról a 93 darab Stadler GTW motorvonatról, amelynek megvásárlását tegnap Szolnokon bejelentettük” – kezdte a szombati bejegyzését.

Álljanak itt a tények: ezeket a használt, de kifogástalan állapotú járműveket a svájci vasút nem leselejtezi, hanem lecseréli. Több vevő is jelentkezett értük Európából, de mi szerezhetjük meg őket

– hangsúlyozta.

„A svájci motorvonatflotta nemcsak érdemi minőségjavulást hoz a hazai, vidéki vasúti közlekedésben, de újabb munkahelyeket is teremt: a járművek átvételének, karbantartásának és javításának Szolnokon épül ki a hátországa. Ezek a tények, minden másra ott a független, objektív sajtó” – fogalmazott.

Pénteken egyébként a Stadler Kft. telephelyén Lázár János azt is bejelentette, hogy a svájci Stadler cégtől 11 új Flirt motorvonat megvásárlásól kötöttek szerződést, de tárgyalnak további 10 új vonat megvásárlásáról is negyvenmilliárd forint értékben.


 

