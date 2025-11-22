Mesterséges intelligencia, home office, emailezés megszűnése – forradalmi átalakulás küszöbén állhatnak a munkahelyek
Valóban jelentős változások jöhetnek a munkahelyeken, ugyanis az IWG vizsgálata szerint az alfa generáció 86 százaléka úgy véli, hogy a munkája jelentősen el fog térni a szüleiétől.
Az International Workplace Group 11-17 évesek és szüleik körében végzett új kutatásában arról kérdezték a fiatalokat, milyen változásokat várnak a munkahelyi környezetben 2040-ig, amikor már az alfa generáció fogja kitenni az aktív munkaerő többségét.
A felmérésből kiderült, hogy 10-ből majdnem kilencen (86 százalék) a munka világának alapvető megváltozására és az irodai élet felismerhetetlen átalakulására számítanak a maihoz képest.
Az egyik legszembetűnőbb előre jelzett változás az ingázást érinti. Az alfa generációsok mindössze kevesebb mint egyharmada (29 százalék) számít arra, hogy naponta 30 percnél többet kell majd ingázással töltenie – ahogy ezt ma jellemzően a szüleik teszi.
A legtöbben úgy gondolják, hogy rugalmasan, a lakóhelyükhöz közelebb tudnak majd dolgozni.
A megkérdezettek háromnegyede (75 százalék) számára elsődleges szempont lesz az ingázásra fordított idő csökkentése, így több időt fognak tudni tölteni saját családjukkal, ha majd ők válnak szülőkké.
Megszűnhet az emailezés, jön a mesterséges intelligencia
A kutatás a főbb technológiai előrejelzéseket is vizsgálta, amelyek – nem meglepő módon – nagyrészt a mesterséges intelligenciával kapcsolatosak. Az alfa generáció 88 százaléka arra számít, hogy rendszeresen okos asszisztenseket és robotokat fog használni.
Számos egyéb technológiai újítás is várható, például 3D-s virtuális megbeszélésekhez használt VR-szemüvegek (38 százalék), játékzónák (38 százalék),valamint kiterjesztett valóságot alkalmazó tárgyalótermek (25 százalék). De
a munkahelyi komfort is emelkedhet: alvókapszulák (31 százalék) megjelenésére és személyre szabható hőmérséklet- és fénybeállítások (28 százalék) kialakítására is számítanak.
Talán a legmerészebb előrejelzés, hogy a válaszadók egyharmada szerint az e-mailnek befellegzett – a helyét a hatékonyabb együttműködés érdekében új platformok, illetve technológiák veszik át.
Az új valóság: a hibrid munkavégzés, rugalmas időbeosztás
A kutatás azt is megállapította, hogy a hibrid munkavégzés lesz a bevett gyakorlat. 81 százalék szerint 2040-ben a rugalmas munkamodell lesz a jellemző, és a munkavállalók szabadon választhatják meg, hogyan és hol dolgozzanak.
Az alfa generáció mindössze 17 százaléka várja, hogy mindig egy központi irodából fog dolgozni.
A többség inkább megosztaná a munkaidejét otthona, helyi munkaterek és a cég központi irodája között, hogy feladatait a lehető leghatékonyabban végezhesse el.
Az irodai munkavégzés hagyományos, merev modelljétől való eltávolodás fő előnyei közé tartozik a kevesebb utazással járó stressz, a barátokkal és családtagokkal töltött több idő, a jobb egészség és közérzet, valamint a nagyobb munkavállalói produktivitás is a megkérdezettek szerint.
Ez a rugalmasság várhatóan olyan mértékben növeli majd a termelékenységet, hogy az alfa generációsok egyharmada szerint a négynapos munkahét lesz a megszokott.
Mark Dixon, az IWG alapítója és vezérigazgatója elmondta:
A munkavállalók következő generációja egyértelműen megfogalmazta véleményét: a munkavégzés helyének és módjának rugalmassága nem választás kérdése, hanem alapvető szükséglet. A mai fiatalok úgy nőttek fel, hogy szüleik rengeteg időt és pénzt pazaroltak a hosszadalmas napi ingázásra
– ám a technológia mára ezt teljesen feleslegessé tette.