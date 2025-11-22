Deviza
Griff
csőd
kiárusítás

Valóban elérte a csőd a magyar divatházat: a Cafe Freinek is otthont adó épületben több mint féláron szórják ki a készleteket

A magyar divatház összes boltja bezárt már, a készleteket pedig kizárólag a Nyugati téri Atryum Fashion Citybe vitték. A Griff Collection köszönetet mondott a vásárlóknak.
VG
2025.11.22, 16:09
Frissítve: 2025.11.22, 19:15

„Csőd, végkiárusítás” – ezzel a szöveggel küldött hírlevelet a Griff Collection divatházhoz tartozó Atryum Fashion City a korábbi vásárlóinak. 

Valóban elérte a csőd a magyar divatházat / Fotó: Atryum Fashion City

A Griff Collection korábban elárulta, hogy valóban zajlik egy „kiárusítás” a budapesti, Nyugati tér 7. szám alatt található épület földszintjén (az épületben egyébként szintén a vállalathoz tartozó hotel üzemel), de csődöt nem említettek még

 A társalapító Sütő Zoltán pár napja arról beszélt, hogy nem kizárólag az online kereskedelem erősödése felelős a fizikai üzletek háttérbe szorulásáért. Szerinte egy ruházati kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásnál több tényező együttesen adhatja ki azt a nehézséget.

Azt is mondta, hogy az alapítók visszatérnek a kezdetekhez, és 

hamarosan újra Griff Gentlemen’s néven működő üzletben fogadják a vásárlókat.

Collection márkanév alatt Sütőék 2011-ben nem csak a kínálatot bővítették. A cég saját varrodát is működtetett nagyjából addig az időszakig, de a technológiai váltás lépéskényszerét nem sikerült maradéktalanul megtenni, ami szintén abba az irányba mutatott, hogy a magyar vállalat ruházati kínálatát a világmárkákra alapozza.

A körbeküldött levél szerint 50-60-70 százalékos kedvezményben lehet dzsekiket, öltönyöket, pulóvereket, és számos további Griff terméket megvásárolni. 

„Köszönjük a rengeteg támogatást, amit a végkiárusítás első napjaiban kaptunk. 

A végkiárusításban történő vásárlásával továbbra is nagy segítséget nyújt számunkra ezekben a kihívást jelentő időkben”

– fogalmazott a divatház. 

A Griff Collection összes boltja bezárt már, a készleteket pedig kizárólag  a Nyugati téri Atryum Fashion Citybe vitték.

