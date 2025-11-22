Új lendületet vett a Miskolctapolca Barlangfürdő megmentése – megvan, hogy ki építheti újjá

Lezárult a Miskolctapolca Barlangfürdő újjáépítésére kiírt közbeszerzés, megvan a nyertes kivitelező, hamarosan indulhat a munka – jelentette be a közgyűlésen Tóth-Szántai József polgármester. Mivel az előírt nyolcnapos moratóriumból még tart, a nyertes kilétét nem árulta el, de részletes helyzetjelentést adott a felújításról és a továbbfejlesztés terveiről.

Megkezdődhet a Miskolctapolca Barlangfürdő újjáépítése / Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

A tavaly szeptemberi tűzeset óta van zárva Miskolctapolca legismertebb attrakciója, a régió egyik legfontosabb turisztikai vonzereje, a barlangfürdő, bár a kültéri részek nyáron részlegesen működhettek.

A Boon Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál tudósítása szerint a polgármester kedden aláírta az eljárás eredményét, a moratórium lejárta után aláírják a szerződést, és a vállalkozó átveheti a munkaterületet.

Az új elektromos és vízrendszer már a barlangfürdő jövőbeni bővítésére is alkalmas lesz,

hangsúlyozta Tóth-Szántai József.

A polgármester arról is beszámolt, hogy szeptember végén beadták a továbbfejlesztés terveit, amelyek új épületrészeket, szolgáltatásokat és medencéket kapcsolnak a rendszerhez, ami a kapacitás és az élmények jelentős bővítését eredményezi. Ez a második ütem hamarosan a kormány elé kerül jóváhagyásra.

A polgármester hangsúlyozta, hogy egy éve folyamatosan dolgoznak a fürdő újjáépítése érdekében, és mostanra eljutottak oda, hogy hamarosan a konkrét kivitelezés is elindulhat.

A barlangfürdő újjáépítéséhez a kormány 1,3 milliárd forinttal járult hozzá, ezt a pénzt márciusra megkapta az önkormányzat, ezáltal vált lehetővé a létesítmény gyors részleges megnyitása.