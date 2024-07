Boltbezárás: magyar nagyvárosban húzza le a rolót a SPAR – azt pletykálják, ott is orosz Mere nyílik helyette

Éppen egy hete írt arról a Világgazdaság, hogy Budapesten a IV. kerületben nyílhat meg az első orosz bolt Magyarországon. Akkor azt is jeleztük, hogy ha minden igaz, a Mere egy egykori SPAR üzlet helyén nyithat meg.

Boltbezárás: nagyvárosban húzza le a rolót a SPAR – azt pletykálják, ott is orosz Mere nyílik helyette / Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Most hasonló forgatókönyv mehet végbe, de ezúttal nem Budapesten, hanem egy vidéki nagyvárosban,

Szolnokon.

A fejleményről a SPAR Magyarország nyilatkozott lapunknak.

Magyar nagyvárosban zár be boltot a SPAR

Az, hogy a SPAR bezárja az egyik boltját Jász-Nagykun-Szolnok vármegye székhelyén, először a közösségi médiában jelent meg, de aztán a helyi média is beszámolt róla. A Szol24 azt írta, hogy ugyan a SPAR közkedvelt áruháznak számít Magyarországon, és az elmúlt évtizedekben folyamatosan terjeszkedett és új üzleteket nyitott, azonban Szolnokon most boltbezárás következik, méghozzá a belváros kellős közepén.

A szóban forgó üzlet a Pelikán Bevásárlóközpont (ez valóban frekventált része Szolnoknak, a buszpályaudvar is itt üzemel) földszintjén működött hosszú évek óta. Csakhogy pár napja a bejáratánál egy nagy méretű tábla fogadja a vásárlókat, amely szerint az áruház néhány napon belül, július 14-én vasárnap 14 órakor végleg bezár.

Bezár Szolnokon az egyik SPAR, de marad még boltja a városban / Fotó: Facebook

Ahogy a leírtakból is megállapítható, a Pelikánban lévő üzlet bezárása nem jelenti azt, hogy a 70 ezres nagyváros SPAR nélkül maradna. Onnan néhány száz méterre két üzletet is fenntart az itthon második legnagyobb kiskereskedelmi lánc, de Szolnokon Interspar is van.

A SPAR Magyarország Kft. az ország egyik vezető élelmiszer-kereskedelmi hálózataként 2023-ban 641 egységet üzemeltetett több üzlettípusban, több mint 17 ezer munkavállalójával pedig az ország egyik legnagyobb munkaadója. Tavaly 5,8 milliárd forint beruházásból öt új áruházat nyitott, 3,9 milliárd forintból pedig négy üzletet újított fel.

Miért zárt be a SPAR Szolnokon?

A Világgazdaság a boltbezárás kapcsán megkereste a SPAR Magyarországot. Lapunk arról érdeklődött, hogy

milyen okból következett be ez a lépés,

mi lesz az itt dolgozókkal,

hány új SPAR-bolt nyílt vagy nyílik az idén Magyarországon, és mennyit zártak, illetve zárnak be,

végezetül pedig arra is rákérdeztünk, hogy meg tudja-e a SPAR erősíteni, hogy valóban az orosz Mere érkezik a helyére Szolnokon?

Maczelka Márk kommunikációs vezető válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy a SPAR Magyarországnál üzleti gyakorlat az áruházak éves szintű eredményességi felülvizsgálata. Ebből fakadóan több olyan évük is volt már, amikor költségracionalizációs okokból üzleteket zártak be. „Az idén ez a felülvizsgálat azt mutatta, hogy a Szolnok, Ady Endre utca 15. szám alatt működő

SPAR szupermarket sajnálatos módon a jövőben sem működtethető eredményesen, aminek következtében ez az üzletegységünk 2024. július 14-én lesz utoljára nyitva

– fogalmazott. Rögtön jelezte, hogy a SPAR-nál tisztában vannak azzal, hogy az üzlet eredményessége érdekében a munkatársaik mindent megtettek, amiért hálásak.