Bár nem ismert a nyitás pontos dátuma, de nagyon közel jár a befejezéshez a Lidl érdi üzletének építkezése – erről beszélt Szűcs Gábor, a város alpolgármestere a helyi rádióban szerda reggel az Érd Most tudósítása szerint.

Lidl: újabb magyar városban nyithat hamarosan üzletet a diszkontlánc / Fotó: Érd Most

Az alpolgármester szerint az érdiek és főként az érdligetiek közel két évtizede várják, hogy megnyisson egy üzlet a Kutyavári, Balatoni és Fürdő utcák ölelte területen. Ezen a területen korábban már működött egy élelmiszerbolt, de miután az 2006-ban bezárt, a telek parlagon hevert. Egészen tavaly májusig tartott ez a helyzet, amikor a Lidl megkezdte a második érdi üzletének építését,

amely építkezés – a városvezető elmondása szerint – pillanatnyilag úgy 90-95 százalékos állapotban van. Ez azt jelenti, hogy az épület nem csupán szerkezetileg készült el, hanem nagyrészt be is van rendezve, és a leendő bolthoz tartozó parkolót is kialakították.

Egy nagyobb munka azonban még hátravan, ez pedig az áruház előtti csomópont átalakítása, aminek a megkezdéséhez az kell, hogy a beruházó megkapja a szükséges engedélyeket. Szűcs Gábor szerint magának a kereszteződésnek a módosítása nem lesz több egy-másfél hónapnál. Ha ez mind megvan, akkor újabb engedélyeztetési kör veszi kezdetét, emiatt a nyitás pontos dátumát illetően az alpolgálmester nem akart találgatásba bocsátkozni.

Szűcs Gábor azt is elmondta, hogy a Lidlnek és a városnak további közös elképzelései is vannak, hiszen a cég a hamarosan megnyíló érdligeti áruház után Parkvárosban is szeretne felhúzni egy üzletet. Ehhez az önkormányzat az összes, a város kompetenciájába tartozó engedélyt megadta a vállalatnak. Így ha ez a beruházás távolabbinak tűnik is, a folyamat már itt is elindult – derült ki a beszélgetésből.

További képeket itt talál az épülő Lidl-üzletről.