Az eddigiekhez képest új jelenség várható a benzinkutak árazásában csütörtöktől – jelentette a Holtankoljak.

Új üzemanyagár: bánkódhatnak az autósok – csütörtöktől megszakad egy nagy sorozat / Fotó: Shutterstock

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis megszakad a mostanában tapasztalható csökkenő tendencia, és csütörtökön nem változnak a nagykereskedelmi árak sem a benzin, sem a gázolaj tekintetében.

Így aztán várhatóan megmaradnak a jelenleg is tapasztalható átlagárak:

a 95-ös benzin – 597 Ft/liter,

a gázolaj – 601 Ft/liter.

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a kiskereskedelmi árak néhány forinttal eltérhetnek. Saját tapasztalataink szerint jelenleg a benzin literjét 595 forint, a dízelt pedig 598 forint környékére árazzák a töltőállomásokon.

Összességében januártól mostanáig (hangsúlyozottan nagykereskedelmi szinten) a literenkénti benzinár 43 forinttal, a dízelár pedig 17 forinttal nőtt. Igaz, 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 2 forinttal emelkedett, a dízelnél viszont már 24 forint mínusz figyelhető meg.

A 20–50 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 1000–2500 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben. Egyébként legutóbb majdnem két hónapja, július legelején jelentettek be utoljára nagykereskedelmi üzemanyag-drágulást. Azóta vagy estek az árak, vagy nem változtak.

Az elmúlt két hétben egymás után mérséklődött az üzemanyagár Magyarországon, a most bejelentett stagnálás tehát ezt a sorozatot szakította meg. Ugyanakkor a drágulás elmaradt, amire előzetesen látszott némi esély. A Brent olaj jegyzése ugyanis 76 dollárról újra 79-80 dollárig emelkedett, valamint a forint-dollár árfolyam is romlott, ha csak minimálisan is.