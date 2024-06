Kolerajárvány tört ki Herszonban, halottakkal – állítják az oroszok

Herszonban kitört a kolera. Már legalább 12-en haltak meg, de a civilek körében is több a fertőzött – írta a Ria Novosztyi helyi oroszbarát forrásokra hivatkozva.

Terjes a kolera Herszonban a fertőzött vizek miatt

Fotó: Anadolu via AFP

A Kijev által kinevezett hatóságok tartanak a pániktól, ezért a betegeket tífuszosként jelentik. A kórokozó a fertőzött vízzel terjed, ugyanis nem működik megfelelően az ivóvízellátó-infrastruktúra.

A lap emlékeztet továbbá, a herszoni régió a Dnyeper alsó szakaszán található, az Azovi- és a Fekete-tenger határolja. A régióban tartott 2022-es népszavazáson arról döntöttek, hogy Oroszországhoz szeretnének tartozni. Az ukrán fél nem ismeri el a népszavazás legitimitását, továbbra is az oroszok által megszállt területként, ukrán földként kezelik.

A TASZSZ orosz hírügynökség arról számolt be, hogy a Fogyasztói Jogok Védelméért és Az Emberi Jólétért Felügyelő Szövetségi Szolgálat sürgős kérést intézett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai irodájához, hogy hivatalosan is erősítsék meg a kolerajárvány kitöréséről szóló információkat.