Az utolsó tánc? Von der Leyen és Trump vasárnapi tárgyalásán a világ szeme

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a hétvégén Skóciában találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, hogy nem sokkal az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó importárukra kivetett 30 százalékos vám hatálybalépése előtt kereskedelmi keretmegállapodást kössenek, pontot téve ezzel a hónapok óta húzódó vámháború végére.

Ursula von der Leyen és Donald Trump egyezségre juthat a vámháborúban / Fotó: John Thys, Nicholas Kamm / AFP

Az EB elnöke pénteken a közösségi média oldalán számolt be róla, hogy vasárnap találkozik az amerikai elnökkel, hogy tárgyaljanak a kereskedelmi kapcsolataikról. Trump péntek este Skóciába érkezve megerősítette, hogy a találkozni fog Ursula von der Leyennel is.

„Meglátjuk, sikerül-e megállapodnunk. Szerintem 50-50 százalék az esély. Ez egy jó esély” – tette hozzá Trump.

Egyelőre a piac is optimista azzal kapcsolatban, hogy a vámháborúban áttörés következhet be. A CNBC forrásai szerint a megállapodás jelenlegi alapforgatókönyve 15 százalékos vámot tartalmaz az EU-ból az Egyesült Államokba irányuló árukra.

Elkerülnék a vámháború legrosszabb forgatókönyvét

Az amerikai elnök korábban azzal fenyegetőzött, hogy augusztus elsejétől 30 százalékos vámot vet ki az EU-ból származó árukra, ami arra késztette az uniót, hogy válaszlépésként ellenintézkedéseket fontoljon meg.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió között jelenleg a világ legnagyobb kétoldalú kereskedelmi és befektetési kapcsolata áll fenn, amely az EU adatai szerint a globális áru- és szolgáltatáskereskedelem közel 30 százalékát, és a globális bruttó hazai termék 43 százalékát teszi ki.

Donal Trump négynapos, golfozással tarkított skóciai látogatása során várhatóan informális találkozóra is sor kerül Keir Starmer brit miniszterelnökkel.

Az EU-val ellentétben az Egyesült Királyságnak már sikerült kereskedelmi megállapodást kötnie Amerikával, melynek következtében a brit árukra az Egyesült Államokba érkezéskor 10 százalékos alapvám kerül csak, ami magasabb annál, amit Trump még májusban belengetett.

Az Európai Bizottság szóvivője, Paula Pinho szombaton arról számolt be, hogy az EU és az USA között technikai és politikai szinten is intenzív egyeztetések zajlottak az elmúlt hetekben. A vezetők most mérlegelni fogják a helyzetet, és megvizsgálják, milyen lehetőségek vannak egy olyan megoldás elérésére, amely stabilitást és kiszámíthatóságot biztosít az Atlanti-óceán mindkét oldalán működő vállalkozások és fogyasztók számára.