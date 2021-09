A Puskás Aréna és a Puskás Park egy valódi közösségi térré vált immáron kívül-belül. A Puskás Aréna eddig is fantasztikus élmények színtere volt, mostantól pedig a rendezett és gondozott környezete is várja a zuglóiakat, erzsébetvárosiakat, 6. kerületieket és mindenkit Budapestről vagy távolabbról – írta Fürjes Balázs államtitkár a Facebook-oldalán.

Fotó: Fürjes Balázs Facebook-oldala

A több mint 100 ezer négyzetméternyi területen többek közt játszóterek, sétányok, pihenődomb és pályák szolgálják a kikapcsolódást.

Itt 0-tól 99 éves korig mindenki jól fogja magát érezni!

– fogalmazott.

Ráadásul négylábú társainkat sem kell otthon hagyni, hiszen rájuk is gondoltunk. A biztonságra külön ügyelünk, mivel a park körbekerített, kivilágított és állandóan őrzött.

A park egész nap várja a kikapcsolódni vágyókat, reggel 6 és este 10 között, télen este 8-ig.

Fotó: DERNOVICS TAMÁS

Sikerült megmenteni és megújítani a dromoszt, az ikonikus szoborsort is. Nemcsak egy új közpark jött létre, hanem ez egyben Budapest legújabb rendezvényhelyszíne is – közölte az államtitkár. A terület alkalmas koncertek megrendezésére is, pár nap múlva, 25-én itt lesz a Szuperkoncert Majka és Curtis, a Bagossy Brothers Company, valamint Lotfi Begi közreműködésével.