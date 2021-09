Nagyon reméljük, hogy fél éven belül nem lesz szükség a negyedik oltásra, bízunk abban, hogy a harmadik oltás hatása tovább kitart – nyilatkozta egy kereskedelmi rádióadónak az ország egészségügyi minisztere. Nachman Ash hozzátette: Izrael továbbra is főként a Pfizer/BioNTech által fejlesztett vakcinával olt (de továbbra is használni fogja a Moderna vakcináját is).

Augusztus eleje óta 2,8 millió állampolgára kapta meg a harmadik, megerősítő oltást a koronavírus elleni, mRNS-alapú oltásból a közel-keleti országban.

Fotó: EyePress News / AFP

Szakértők szerint az első oltások által biztosított védettség a második dózis beadását követő öt hónap után gyengülni kezd, ezért van szükség a megerősítő, illetve emlékeztető oltásokra. Szeptembertől az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is fel lehet venni a harmadik oltást, de az Európai Unió több országában is hamarosan meghirdethetik az emlékeztető oltási kampányt (Magyarországon mintegy félmillióan vették már fel a harmadik oltást augusztus elseje óta).

A WHO nemrég figyelmeztetett: ha a világ gazdagabb országai nem mutatnak kellő szolidaritást, és mondanak le a harmadik oltásról annak érdekében, hogy a szegényebb országok is elegendő vakcinához jussanak, a koronavírus világjárványt nem tudjuk legyőzni. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szeptember elején arról beszélt:

a világon eddig 5 milliárd adat oltást adtak be, ennek 75 százalékát mindössze 10 ország állampolgárai kapták.

A WHO elnöke épp ezért arra kérte a fejlett országokat, hogy vezessenek be moratóriumot a harmadik dózis kapcsán legalább az év végéig, hogy a szegényebb országoknak legyen esélyük a felzárkózásra.