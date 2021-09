Pert indít a fővárosi e-jegyrendszer szállítója, a német Scheidt & Bachmann cég ellen a BKK Zrt. a Népszava információi szerint. A rendszer kiépítését 91 millió euróért (akkori áron 27 milliárd forintért) vállaló cég csak négy fázist teljesített az ígért hétből, így az sosem működött.

Fotó: Shutterstock

A projekt így a legfrissebb fővárosi számítások szerint 9 milliárd forintnyi veszteséggel járt, miközben a teljes költség 37 milliárd forintig nőtt. A per indítása pedig az előző városvezetés korrupciós ügyeinek feltárására létrejött bizottság által ebben az ügyben indított vizsgálatokkal esik egybe.

A bizottság legutóbbi ülésén arról is döntés született, hogy az ügyben meghallgatják az előző főpolgármester, Tarlós István és Walter Katalint, a BKK jelenlegi vezérigazgatóját is, az ötletet elindító Vitézy Dávid, az ügyben illetékes akkori főpolgármester-helyettes Szeneczey Balázs és az emiatt menesztett BKK vezér Dabóczi Kálmán mellett.

A per iránti vágyat fokozhatta, hogy a BKK a 2019-es üzleti évben 4,7 milliárd forint veszteséget termelt, miután már 2018-ban is kénytelen volt az eset miatt 3,114 milliárd forint veszteséget leírni. Ugyanakkor a BKK 2019-ben megválasztott igazgatósága számára készült 2019 végén készült jogi szakvélemény szerint a nemzetközi választottbíróságon indított per akár 2-4 évig is húzódhat, ráadásul a szakvélemény szerint kevés az esély a már kifizetett pénz, illetve az átvett majd a német cégek részére tesztelésre visszaadott eszközök értékének visszaszerzésére is kevés az esély.

A szerződés felmondását követően a német cégnél maradt számos nagy értékű, BKK tulajdonában lévő eszköz is, melyek az ügy végére elveszíthetik értéküket, ráadásul a szállítói szerződés furcsa módosításai miatt a német cég további 6,7 milliárd forintot követel, pedig a BKK már kifizetett 7,6 milliárdot, úgy, hogy az egyéb költségekkel együtt már 10,6 milliárdba került a beruházás, melyre közel 17 milliárd forint hitelt adott az Európai Beruházási és Fejlesztési Bank (EBRD), melyet a főváros 2019-ben már visszafizetett.

A per indítása azt is jelzi, hogy nem sikerült összehozni egy olyan peren kívüli egyezséget, mellyel eredetileg az ügy lezárását szándékoztak elérni.