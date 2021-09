Két újabb magyar étterem kapott Michelin-csillagot – írja a diningguide.hu. Emellett tovább hat éttermet válogatott a listájára 2021-ben a Michelin Guide.

A két étterem, a várakozásoknak megfelelően az Essência Restaurant és a SALT.

Ez azt jelenti, hogy Magyarország soha nem rendelkezett még ennyi Michelin-csillagos étteremmel, jelenleg már hét ilyen van.

A Costes Downtown, a Borkonyha Winekitchen, a Costes, a Stand, valamint a Babel egyaránt megtartották megtartották a Michelin-csillagot. (Az Onyx étterem jelenleg átalakítás alatt áll.)

Forrás: facebook.com/essenciarestaurantbudapest

Essência

Tiago Sabarigo álma egy saját étterem volt, amit a remek étkezőhelyekkel tarkított Sas utcában sikerült megvalósítania. A portugál séf klasszikus, aprólékos és kifinomult tányérokkal dolgozó fine dining konyhát vitt nemzetközi ízekkel, a belvárosi szállodai helyszín kívánalmainak megfelelően.

Az Essênciát feleségéhez, a szállodaiparból átigazolt Éva Sabarigóhoz is címezte, és itt már jóval nagyobb hangsúlyt kapnak szülőföldje, Portugália itthon kevéssé ismert ízei is. A pandémia gyermeke az Essência is, de a nehezített körülmények ellenére megtalálta a maga gourmet közönségét. A séf-tulajdonos láthatóan magabiztosan teljesíti a Michelin Guide által előírt sztenderdeket.

SALT

A hagyományos éttermi élménnyel szakítva, a közönséget tudatosan edukálja és elfeledett ízvilágokba kalauzolja Tóth Szilárd vezetésével a SALT csapata. Az étterem a magyar gasztronómia olyan arcát mutatja, amelyet a magyarok is újra kell, hogy tanuljanak. Lehajolva a föld adta kincsekért, egyszerre hagyománytisztelő és újító látásmóddal nyúlva a megbecsült és méltatlanul mellőzött alapanyagainkhoz.

A SALT a fine dining világot megrengető elmúlt időszak után is talpon maradt, lelkes csapatuk pedig megérdemelné, hogy a SALT adta ízutazásra a Michelin-csillag felhívja a világ figyelmét.

Újabb turisztikai reklám

Látványosan emelkedett a Michelin-tányéros éttermeink száma, az új kalauzban újabb 6 étteremmel együtt összesen 18 étterem viselheti ezt az elismerést: Hoppá! Bistro, Felix, Stand25 Bisztró, Spago by Wolfgang Puck, Rumour, Pasztell, Csalogány 26, Arany Kaviár, Baltazár, Alabárdos, Zona, St. Andrea, Mák, Tigris, Textúra, Nobu Budapest, Laurel Budapest, Fricska.

A gasztronómiának kiemelkedő szerepe van a magyar turizmus működésében, a mostani eredmények újabb turisztikai reklámot jelentenek az ország számára. Ráadásul További siker, hogy 2022 márciusában Magyarország ad otthont a Bocuse d’Or európai döntőjének, ahol Európa legkiválóbb séfjei találkoznak.