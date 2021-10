A 2004 óta kéthetente online aukcióval jelentkező Darabanth Aukciósház már 2020 végén is 50 százalékos forgalomnövekedést ért el, és a növekedés 2021-ben is folytatódik. Nagyárverésük első 624 tétele (a kiemelt filatéliatételek) élő online árverés keretében lesz kikiáltva, és Zoomon lehetett követni őket, az összes többi tétel (festmények, grafikák, kerámiák, porcelánok, szobrok, numizmatika, műtárgy, papírrégiség, ékszerek) online árverésre kerül, amely november 6-án 18 órakor zárul. A tételek élőben is megtekinthetők október 25. és november 4. között.

A Covid és a sokéves kemény munka meghozta a gyümölcsét, amit úgy lehet a legegyszerűbben megragadni, hogy nagyobb a bizalom. Teljes mértékben elfogadottá vált az online árverés műfaja, amit jól jelez, hogy egyre értékesebb tárgyak kerülnek be hozzánk, és találnak vevőre

– mondta Csonka Krisztián, a Darabanth vezetője.

Fotó: Darabanth Aukciósház

Olyan festményanyag gyűlt össze, amely bármelyik háznál megállná a helyét. A legfontosabb festménytétel Gulácsy Lajos Lánykérés című vászna, amely 9 millió forintról indul. Az olajkép a Herman Ottó Múzeum hasonló méretű és csaknem azonos kompozíciójú Gulácsy-képének párdarabja. Soha nem volt még ilyen magas kikiáltási árú festménytételük, de még leütési árban sem érték el ezt a szintet. A legmagasabb leütési árat idén januárban 3,3 millió forintért egy Scheiber Hugó-festmény érte el. De most nemcsak egyetlen figyelemre méltó festmény van, Koszta és Kernstok mellett több kortárs, köztük Lakner László képei is elérhetők. A kortárs grafika szintén jó minőséget képvisel, bőséges a szentendrei rész: ef Zámbó, Wahorn, feLugossy, Deim Pál, Czóbel Béla, de van szitanyomat Fehér Lászlótól, Bukta Imrétől és drMáriástól, sőt Hajas Tibortól is.

A Zsolnay szecessziós díszvázákra szinte azonnal érkezett licit, miután felkerültek, pedig 600-700 ezer forintról indult értük a licit. Csak személyes átvétellel lehet ezeket megvásárolni, nem postázzák ki. A szobrok – főként a kortársak – is izgalmasak, Deim Pál stilizált bábuja, Sztrákos László Lebegés című, öntött, polírozott bronza, Kutas László lányalakja szerepel köztük, ritkán szokott ennyire koncentrált anyag összegyűlni.

V. Ferdinánd magyar király pecsétnyomója 1848-ból azért is különleges, mert ezzel hitelesítették az 1848-as törvényeket.

Ebből a pecsétből csak néhány darab készült, rövid ideig volt használatban, még abban az évben felváltotta Ferdinándot Ferencz József. Éppen ezért ritkán szokott árverésen előfordulni, de a Darabanth tavalyi év végi aukcióján elment egy példány másfél millió forintért, ezért egy gyűjtő behozta a nála lévő másik példányt, amely 1 milliós kezdőárról indult, de gyorsan elkezdett felfelé kúszni az ára. S ha már királyi relikviák, van egy 1916-os koronázási emléktárgy, a magyar királyi korona öntött üveg modellje, benne a koronázási domb földjéből, melyet a 64 vármegyéből gyűjtöttek össze, ennek 80 ezres kezdőára is azonnal emelkedni kezdett, de van az anyagban egy csontereklye Szent Istvántól és Szent Lászlótól, püspöki hitelesítő pecséttel lezárva, 800 ezres kikiáltási áron.

Négyszázezerről indult a Csinszkával közös, Ady Endre által dedikált fotó, amelyre a kötő kezelőorvosának, Láng Menyhért ideggyógyásznak írt néhány sort. Irodalomtörténeti ritkaság Remenyik Sándor és Juhász Gyula kórlapja, a depresszióval kezelt és később öngyilkosságot elkövető költő betegségének, kezelésének és tüneteinek részletes leírása láthatóan sok licitet vonz. Rendkívül ritka az az 1944-es menlevél is, a budapesti Svéd Kir. Követség SchutzPass okmánya, amelyen Raoul Wallenberg követségi titkár saját kezű aláírása szerepel, ez nemzetközi viszonylatban is sokakat érdekelhet.